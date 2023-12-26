Президент «Торпедо» о 8-м месте в Первой лиге и выходе в РПЛ: «Надо выигрывать все 14 матчей. Бежать марафон мне не придется»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Спорт-Экспресс Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» заявил о цели выйти в Мир РПЛ.

– «Торпедо» на восьмом месте, восемь очков от зоны стыков и девять – от прямого выхода в РПЛ. Катастрофа?

– Это не то, что мы ожидали, конечно, учитывая задачу возвращения в РПЛ. Но это и не катастрофа, потому что впереди еще 14 туров и все можно поправить.

Отрыв не выглядит совсем уж страшным. Хотя понимаем, что нужно теперь прилагать еще больше усилий.

– На предсезонной встрече с болельщиками вы обещали пробежать марафон в том случае, если «Торпедо» не выйдет в РПЛ. Уже начинаете тренироваться?

– Разговаривал с футболистами, сказали, что пока не надо (смеется). Говорят, все будет нормально, бежать не придется.

– Шутки шутками, но уже мало кто верит в ваше возвращение в этом сезоне.

– А мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в Премьер-лигу. Каждый сотрудник клуба думает только о том, что еще нужно сделать, чтобы решить задачу.

Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14, – сказал Ярослав Савин.

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5 комментариев
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Из 20 игр выиграли с грехом пополам 7,а сейчас выиграете все 14? Ну-ну...Ничего не имею против московского Торпедо в Премьер Лиге,лично для меня,живущего в футболе с 4-летнего возраста,с 1970 года,самый приятный московский клуб,но как же долго не везет им со спонсорами,управленцами,хозяевами итд. итп...
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Ответ Тимофей Панов
а я так и не понял ,у кого сейчас владение торпедо и будущим стадионом?у милиардэра с 15 детьми?
не, он давно отошёл от дел
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а я так и не понял ,у кого сейчас владение торпедо и будущим стадионом?у милиардэра с 15 детьми?
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Боюсь представить, что там у него в спортунивере за курсы преподают.
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Какой то Спартаковец прям
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