Генсек РФС о стадионах с крышей: «Галицкий хотел, чтобы в Москве была хотя бы одна такая арена. Мы готовы поддерживать проекты, но для этого нужны не просто слова»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС Торпедо Динамо Москва Максим Митрофанов Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Сергей Галицкий стадионы Пари НН Сочи Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Генсек РФС высказался о строительстве крыш на российских стадионах.

– За последние 10 лет при строительстве новых стадионов в России только в Питере решились потратить деньги на установку выдвижной крыши на «Газпром Арене». На ваш взгляд, возможно исправить ситуацию на уже готовых объектах?

– На «Газпром Арене» крыша несет стационарную нагрузку. Наверное, ее можно построить на уже действующих стадионах. Но это повлечет не просто безумные траты, а сверхбезумные. Ведь надо будет еще менять конструктив и внешний облик стадионов.

– Под сверхбезумными тратами вы имеете в виду 3,5 млрд рублей, о которых говорил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов касательно их стадиона? Или считаете, что это обойдется еще дороже?

– Я думаю, что он примерно прав, называя такую сумму. Но полагаю, что это не стоимость такой стационарной крыши, как на «Газпром Арене». То есть, это будет какая-то конструкция, которая действительно будет закрывать стадион. Но вопрос, сможет ли она защитить от снега или сильного дождя, или ее придется, наоборот, открывать в этот момент. Скорее всего, тут ближе второй вариант. Так что тема актуальная.

Казалось бы, для нашей северной страны об этом изначально могли подумать. Ведь это не надо только «Краснодару», «Сочи» и другим южным клубам, хотя и им иногда надо защищаться от дождя.

Наши клубы выступают с подобными инициативами – насчет крыш. Если какие-то проекты будут рассматриваться и выноситься, РФС, несомненно, будет их поддерживать. И в рамках своих проектов, и в рамках помощи в получении субсидирования со стороны государства. Но для этого нужны не просто слова, что «мы хотим крышу», а уже проект с детальной проработкой из серии «крыша такая, стоимость равна столько».

– Сейчас «Торпедо» строит стадион без крыши. Из клуба к вам не обращались, когда начинали процесс?

– К ним обращался Галицкий. И предлагал варианты, чтобы в Москве появился хотя бы один такой стадион.

И мы к ним обращались в тот момент. Они, естественно, были не готовы к такому варианту. Подробнее вам может рассказать об этом Александр Александрович Алаев, общавшийся тогда об этом с «Торпедо». Я присутствовал при разговоре. Насколько понимаю, они были не готовы даже рассматривать такой вариант как опцию.

– Из-за дороговизны?

– Ну, дороговизна, разные другие сложности, увеличение сроков. Не то чтобы было так, что в «Торпедо» сказали: «А давайте сделаем стадион с крышей, но дайте нам денег». До этого разговор даже не дошел, – сказал Максим Митрофанов.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как дети малые. О чем вы думали когда строили эти стадионы? Тоша было дорого? А теперь? В два? В три раза дороже?
Просто детский сад. Была единственная возможность сделать на 50 лет инфраструктуру, в итоге - теперь это дорого😂
+16
-3
+13
Ответ Григорий Геник
Как дети малые. О чем вы думали когда строили эти стадионы? Тоша было дорого? А теперь? В два? В три раза дороже? Просто детский сад. Была единственная возможность сделать на 50 лет инфраструктуру, в итоге - теперь это дорого😂
Если сделать все сразу по уму, как потом воровать со стройки.
+11
0
+11
Ответ Юрий Король
Никто не будет тратить такие деньги, ради одного матча в году.
Концерты ещё можно проводить и прочие мероприятия, а то после реконструкции Олимпийского в Москве не осталось ни одной крытой арены вместимостью больше 12 тысяч человек.
+6
0
+6
Ответ Григорий Геник
Как дети малые. О чем вы думали когда строили эти стадионы? Тоша было дорого? А теперь? В два? В три раза дороже? Просто детский сад. Была единственная возможность сделать на 50 лет инфраструктуру, в итоге - теперь это дорого😂
ни каждый клуб может себе позволить распил арену как в Питере , да за счёт государства
+11
-6
+5
Никто не будет тратить такие деньги, ради одного матча в году.
+8
-4
+4
Ответ Спартакус Москвакус
ни каждый клуб может себе позволить распил арену как в Питере , да за счёт государства
Серьезно?
Для Локо строил стадион РЖД.
Для Динамо - ВТБ.
Для ЦСКА - ВЭБ деньги дал (сначала дал кредит, а потом его простил).
Для Спартака государство бесплатно дало 226 га земли рыночной ценой более 20 млрд рублей, из которых только 10% ушло на стадион, а 90% под стройку домов.
Лужники - напрямую из бюджета Москвы
Неее, не за счет государства строились стадионы в нашей столице.
+5
-1
+4
Строили стадионы к 2018-му, могли бы(если бы были умнее и дальновиднее) и крыши пристроить к двум, трём хотя бы! Ни один чиновник высокого ранга до этого не дошёл, но майбахи и дачи у них даже не по одной!
+2
0
+2
Утром деньги - вечером крыша. Можно наоборот. Но деньги - вперёд!
+2
-1
+1
Конечно. Словами крышу не построишь. Для этого деньги нужны и умелые руки.
+1
0
+1
Ответ Юрий Король
Никто не будет тратить такие деньги, ради одного матча в году.
вы так говорите, как будто матчи в 0 - +5 на открытых стадионах очень комфортно смотреть. А плохо только в -10.
+1
0
+1
Ответ Юрий Король
Никто не будет тратить такие деньги, ради одного матча в году.
почему одного матча то? десяток матчей можно набрать, концерты, выступления всякие. А стадион в Саранске нужно было строить? построили же, хотя более футбольных городов полно, если про логику говорить.
+1
0
+1
Да забудьте вы про крыши уже.
Никто не будет их делать.
Нецелесообразно.
Лучше бы с календарём разобрались.
Начинать весной в Ростове, Краснодаре, Грозном, Сочи, Питере и там же заканчивать в ноябре.
+1
0
+1
Ответ Григорий Геник
Как дети малые. О чем вы думали когда строили эти стадионы? Тоша было дорого? А теперь? В два? В три раза дороже? Просто детский сад. Была единственная возможность сделать на 50 лет инфраструктуру, в итоге - теперь это дорого😂
Напоминаю, что на Питер из-за того, что дорого, вылили тонны помоев. И кому это надо?
Быстро построил как есть, сдал и дальше строишь свои домики на остальной территории. А народ потерпит.
+1
0
+1
Ответ Спартакус Москвакус
ни каждый клуб может себе позволить распил арену как в Питере , да за счёт государства
А при чем здесь клуб?
+1
0
+1
Ответ Вова Пупкин
Конечно. Словами крышу не построишь. Для этого деньги нужны и умелые руки.
тучи разведут руками
0
0
0
Ответ Юрий Король
Никто не будет тратить такие деньги, ради одного матча в году.
Если бы стадионы в Мск были с крышами, то матчей было бы намного больше, чем 1-2
0
0
0
Ответ Юрий Король
Никто не будет тратить такие деньги, ради одного матча в году.
И то верно. Такое ощущение, что тупо хотят кучу бабла попилить на строительстве этих крыш
+1
-1
0
Ответ Какао Боб
Да все эти сказки про крыши, которые думают достроить где-то там, когда-то там, полный бред. Никто ничего делать не будет, изначально надо было ещё хотя бы один стадион строить с крышей где-то кроме Питера. В ЕКБ на стадионе до сих пор временные трибуны не разобрали, хотя 5 лет с ЧМ прошло, все завтраками кормят. А здесь что-то строить надо, а не разбирать, охотно верим.
Зануда во мне не может пройти мимо, в ЕКБ все такие предполагалось, что после демонтажа временных трибун дыру должны заделать фасадом. То есть какие то строительные работы все равно будут, не только разобрать.
А в итоге видимо и так нормально, чего трогать.
0
0
0
Ответ schwein
Серьезно? Для Локо строил стадион РЖД. Для Динамо - ВТБ. Для ЦСКА - ВЭБ деньги дал (сначала дал кредит, а потом его простил). Для Спартака государство бесплатно дало 226 га земли рыночной ценой более 20 млрд рублей, из которых только 10% ушло на стадион, а 90% под стройку домов. Лужники - напрямую из бюджета Москвы Неее, не за счет государства строились стадионы в нашей столице.
ВЭБ не простил, а забрал клуб и стадион с башней себе.
0
0
0
Да хватит уже , лет 30 не построят ни одного стадиона, нет в этом смысла никакого, пару матчей в году можно и грамотный календарь сделать , у нас на юге достаточно клубов , чтобы их тусануть с северными
0
0
0
Митрофанов-"У них нет хлеба,пускай едят пирожные"
0
0
0
В России в футболе без крыши никак.
0
0
0
Да все эти сказки про крыши, которые думают достроить где-то там, когда-то там, полный бред. Никто ничего делать не будет, изначально надо было ещё хотя бы один стадион строить с крышей где-то кроме Питера. В ЕКБ на стадионе до сих пор временные трибуны не разобрали, хотя 5 лет с ЧМ прошло, все завтраками кормят. А здесь что-то строить надо, а не разбирать, охотно верим.
0
0
0
Ну посмотрим, как будете переделывать и когда.
+1
-1
0
Прямо сейчас идёт стройка нового "Торпедо". Клуб Инграду не сильно нужен, а вот стадион с крышей для Москвы нужен очень.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий