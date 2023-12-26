Генсек РФС о стадионах с крышей: «Галицкий хотел, чтобы в Москве была хотя бы одна такая арена. Мы готовы поддерживать проекты, но для этого нужны не просто слова»
Генсек РФС высказался о строительстве крыш на российских стадионах.
– За последние 10 лет при строительстве новых стадионов в России только в Питере решились потратить деньги на установку выдвижной крыши на «Газпром Арене». На ваш взгляд, возможно исправить ситуацию на уже готовых объектах?
– На «Газпром Арене» крыша несет стационарную нагрузку. Наверное, ее можно построить на уже действующих стадионах. Но это повлечет не просто безумные траты, а сверхбезумные. Ведь надо будет еще менять конструктив и внешний облик стадионов.
– Под сверхбезумными тратами вы имеете в виду 3,5 млрд рублей, о которых говорил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов касательно их стадиона? Или считаете, что это обойдется еще дороже?
– Я думаю, что он примерно прав, называя такую сумму. Но полагаю, что это не стоимость такой стационарной крыши, как на «Газпром Арене». То есть, это будет какая-то конструкция, которая действительно будет закрывать стадион. Но вопрос, сможет ли она защитить от снега или сильного дождя, или ее придется, наоборот, открывать в этот момент. Скорее всего, тут ближе второй вариант. Так что тема актуальная.
Казалось бы, для нашей северной страны об этом изначально могли подумать. Ведь это не надо только «Краснодару», «Сочи» и другим южным клубам, хотя и им иногда надо защищаться от дождя.
Наши клубы выступают с подобными инициативами – насчет крыш. Если какие-то проекты будут рассматриваться и выноситься, РФС, несомненно, будет их поддерживать. И в рамках своих проектов, и в рамках помощи в получении субсидирования со стороны государства. Но для этого нужны не просто слова, что «мы хотим крышу», а уже проект с детальной проработкой из серии «крыша такая, стоимость равна столько».
– Сейчас «Торпедо» строит стадион без крыши. Из клуба к вам не обращались, когда начинали процесс?
– К ним обращался Галицкий. И предлагал варианты, чтобы в Москве появился хотя бы один такой стадион.
И мы к ним обращались в тот момент. Они, естественно, были не готовы к такому варианту. Подробнее вам может рассказать об этом Александр Александрович Алаев, общавшийся тогда об этом с «Торпедо». Я присутствовал при разговоре. Насколько понимаю, они были не готовы даже рассматривать такой вариант как опцию.
– Из-за дороговизны?
– Ну, дороговизна, разные другие сложности, увеличение сроков. Не то чтобы было так, что в «Торпедо» сказали: «А давайте сделаем стадион с крышей, но дайте нам денег». До этого разговор даже не дошел, – сказал Максим Митрофанов.
Просто детский сад. Была единственная возможность сделать на 50 лет инфраструктуру, в итоге - теперь это дорого😂
Для Локо строил стадион РЖД.
Для Динамо - ВТБ.
Для ЦСКА - ВЭБ деньги дал (сначала дал кредит, а потом его простил).
Для Спартака государство бесплатно дало 226 га земли рыночной ценой более 20 млрд рублей, из которых только 10% ушло на стадион, а 90% под стройку домов.
Лужники - напрямую из бюджета Москвы
Неее, не за счет государства строились стадионы в нашей столице.
Никто не будет их делать.
Нецелесообразно.
Лучше бы с календарём разобрались.
Начинать весной в Ростове, Краснодаре, Грозном, Сочи, Питере и там же заканчивать в ноябре.
Быстро построил как есть, сдал и дальше строишь свои домики на остальной территории. А народ потерпит.
А в итоге видимо и так нормально, чего трогать.