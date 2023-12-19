Геркус о системе «весна – осень»: «Реформ не будет, и не стоит их проводить. В России бывает снег в декабре, не надо паниковать – РПЛ все порешает оперативно»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Торпедо Илья Геркус календарь Матч ТВ Футбол

Илья Геркус уверен, что возвращения к системе «весна – осень» не произойдет.

«Нет, никаких реформ не будет. И не стоит их проводить. Не повезло просто сыграть два последних тура в РПЛ в таких условиях.

Бывает, что в декабре в России идет снег. Не надо паниковать из‑за этого. Но надо работать с календарем. В оперативном режиме РПЛ это порешает», – сказал экс-президент «Локомотива» и «Торпедо».

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11 комментариев
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Решалы подъехали
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У нас в России цирка два
эрфээс и кдк.
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На каждое решение РПЛ есть свой судья, любящий снежное поло)
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"Не повезло просто сыграть два последних тура в РПЛ в таких условиях. Бывает, что в декабре в России идет снег"(с)
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Популист-карьерист Геркус опять напомнил о себе.
И как обычно у него бывает в погоне за несбыточным для него красноречием, потерял здравый смысл.
Т.е. по мнению Геркуса, ОБЫЧНО в декабре в России - отличная, солнечная, футбольная погода с температурой далеко за плюс )))
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Так уже всё порешали, когда к чемпионату мира строили стадионы без крыш. Было бы здорово выгнать этих решал хотя бы на 45 минут на футбольное поле в декабре при хотя бы минус 10 градусов. И не в шубах и тулупах, а в трусах,футболках и гетрах.
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Зато в июне и июле снега не бывает.
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Геркус сказал - Геркус сделал. А кто такой Геркус?
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Ответ Cruel Snake
Решалы подъехали
Этого очкарика в шортиках и в одной маечке на мороз хотя бы пол тайма сыграть,ей богу одни дебилы правят бал.
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