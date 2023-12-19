Геркус о системе «весна – осень»: «Реформ не будет, и не стоит их проводить. В России бывает снег в декабре, не надо паниковать – РПЛ все порешает оперативно»
Илья Геркус уверен, что возвращения к системе «весна – осень» не произойдет.
«Нет, никаких реформ не будет. И не стоит их проводить. Не повезло просто сыграть два последних тура в РПЛ в таких условиях.
Бывает, что в декабре в России идет снег. Не надо паниковать из‑за этого. Но надо работать с календарем. В оперативном режиме РПЛ это порешает», – сказал экс-президент «Локомотива» и «Торпедо».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
эрфээс и кдк.
----------
Популист-карьерист Геркус опять напомнил о себе.
И как обычно у него бывает в погоне за несбыточным для него красноречием, потерял здравый смысл.
Т.е. по мнению Геркуса, ОБЫЧНО в декабре в России - отличная, солнечная, футбольная погода с температурой далеко за плюс )))