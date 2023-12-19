Геркус о системе «весна – осень»: «Реформ не будет, и не стоит их проводить. В России бывает снег в декабре, не надо паниковать – РПЛ все порешает оперативно»

Илья Геркус уверен, что возвращения к системе «весна – осень» не произойдет.

«Нет, никаких реформ не будет. И не стоит их проводить. Не повезло просто сыграть два последних тура в РПЛ в таких условиях.

Бывает, что в декабре в России идет снег. Не надо паниковать из‑за этого. Но надо работать с календарем. В оперативном режиме это порешает», – сказал экс-президент « » и « ».

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