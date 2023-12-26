Головин о покупке жилья в Монако: «Слишком дорого и сложно. Субашич взял однокомнатную квартиру за 10 млн долларов – она как кухня или гараж, просто «микро»

Александр Головин рассказал о ценах на недвижимость в Монако.

– Я знаю, что люди часто покупают недвижимость в Монако как инвестиции. У тебя есть свой дом или квартира в Монако?

– Пока арендую, но, если честно, не думал [покупать жилье] в Монако. Слишком сложно, слишком дорого.

Помню, Субашич покупал здесь квартиру – у него была однокомнатная. Я был у него в гостях – у него квартира была как среднестатистическая кухня, которую ты можешь себе представить. Это была вся его квартира, которую он купил, стоила она порядка 10 миллионов долларов. Он до сих пор ее сдает. Но она была просто «микро», маленькая – заходишь, и все. Как гараж.

– Просто в Монако, как я понимаю, мало земли, поэтому мало доступной недвижимости, и она стоит космических денег.

– Да, и плюс ко всему, когда он [ ] покупал квартиру, будучи игроком «Монако», ему помог принц. Бывает, что если у тебя нет связей, то квартиру тебе могут продать на 150 лет.

– Потом отнимают?

– Да, такие случаи тоже были.

– Главная ассоциация с Монако – здесь надо очень много денег для жизни.

– Да я бы сказал, что не так уж далеко от Москвы ушло Монако. Если ты хочешь квартиру снимать – да, подороже, чем в Москве, раз в два-три, если ты хочешь апартаменты, а не дом.

А если ты хочешь покушать, парковка и все вот эти моменты – плюс-минус Москва. Чуть-чуть, может, больше, чуть-чуть дороже в Монако, – сказал полузащитник « » и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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