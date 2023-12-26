Головин о покупке жилья в Монако: «Слишком дорого и сложно. Субашич взял однокомнатную квартиру за 10 млн долларов – она как кухня или гараж, просто «микро»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Даниел Субашич Нобель Арустамян Александр Головин деньги Футбол

Александр Головин рассказал о ценах на недвижимость в Монако.

– Я знаю, что люди часто покупают недвижимость в Монако как инвестиции. У тебя есть свой дом или квартира в Монако?

– Пока арендую, но, если честно, не думал [покупать жилье] в Монако. Слишком сложно, слишком дорого.

Помню, Субашич покупал здесь квартиру – у него была однокомнатная. Я был у него в гостях – у него квартира была как среднестатистическая кухня, которую ты можешь себе представить. Это была вся его квартира, которую он купил, стоила она порядка 10 миллионов долларов. Он до сих пор ее сдает. Но она была просто «микро», маленькая – заходишь, и все. Как гараж.

– Просто в Монако, как я понимаю, мало земли, поэтому мало доступной недвижимости, и она стоит космических денег.

– Да, и плюс ко всему, когда он [Субашич] покупал квартиру, будучи игроком «Монако», ему помог принц. Бывает, что если у тебя нет связей, то квартиру тебе могут продать на 150 лет.

– Потом отнимают?

– Да, такие случаи тоже были.

– Главная ассоциация с Монако – здесь надо очень много денег для жизни.

– Да я бы сказал, что не так уж далеко от Москвы ушло Монако. Если ты хочешь квартиру снимать – да, подороже, чем в Москве, раз в два-три, если ты хочешь апартаменты, а не дом.

А если ты хочешь покушать, парковка и все вот эти моменты – плюс-минус Москва. Чуть-чуть, может, больше, чуть-чуть дороже в Монако, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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31 комментарий
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Ответ Н.Ф.
А зачем именно в Монако покупать? Страна микроскопическая, можно по соседству во Франции купить, всё равно до работы будет рукой подать :)
Тем более, как все мы знаем, в Марселе довольно быстрые такси)
+50
-1
+49
"Отнимают через 150 лет". Вот это я понимаю горизонт планирования сделок)
+17
-1
+16
А зачем именно в Монако покупать? Страна микроскопическая, можно по соседству во Франции купить, всё равно до работы будет рукой подать :)
+16
-3
+13
Ответ Н.Ф.
А зачем именно в Монако покупать? Страна микроскопическая, можно по соседству во Франции купить, всё равно до работы будет рукой подать :)
За тем что налог в Монако 0% а во Франции (на относительно большие суммы) 50%. За "такси" -доначисление и суд.
+11
-1
+10
А в аренду за рубль в год на 49 лет нельзя взять? Как зенит стадион?
+15
-6
+9
150 лет...
По сути, это уже не продажа, а сдача в аренду)
+4
-1
+3
А яйца почем в Монако ?
+5
-3
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
Почти как в Москве. Царь помогает с льготной ипотекой, потом банк отбирает за неуплату, только не через 150 лет, а через 5.
Молодец, смог приплести
+9
-7
+2
Можно, конечно в 10 раз дешевле купить хороший большой дом с ухоженным участком во Франции в паре км от Монако и без проблем ездить на тренировки и матчи, но при этом будешь налоговым резидентом Франции и со своей зарплаты будешь отдавать 50% в виде подоходного налога. А можно жить в микроквартире за 10 млн и платить 0%.
+2
0
+2
не сказал бы что Москва какая то очень дорогая, если сравнивать со столицами стран Центральной Азии. Единственное это то что квартиры в два раза дороже
+2
0
+2
Надо женица на принцессе!)
+5
-3
+2
Ответ Н.Ф.
А зачем именно в Монако покупать? Страна микроскопическая, можно по соседству во Франции купить, всё равно до работы будет рукой подать :)
Как французы - живут дома , а работают в Женеве .
Старая история
+1
0
+1
Ответ Men77
10 лямов за маленькую однушку это чето слишком
Это следствие налога подоходного 0%. Условно, 1 простенькая комната стоит от 1 млн Евро. Вот например предложения:

https://www.sothebysrealty.com/eng/sales/mco/2-pg
+1
0
+1
Ответ Atsuktuvas
А яйца почем в Монако ?
Там яйца только Карла Фаберже, цена растет- спрос увеличился.
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Ответ Cearvm
А что плохого в квартире на 150 лет? Там уже и дом рухнет))
Если историческую ценность представляет здание, то и через 150 лет потомки будут доход получать.
А в другом месте вряд ли 10 млн. министудия бы стоила.
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Ответ Сибирский литовец
с Израилем Москва просто младенец))
Что интересно должно быть в башке у человека, чтобы он город со страной сравнил...
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Ответ Andrew Weird
Тем более, как все мы знаем, в Марселе довольно быстрые такси)
Ахахахахахахах 👍🏾🤣
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Ответ Н.Ф.
А зачем именно в Монако покупать? Страна микроскопическая, можно по соседству во Франции купить, всё равно до работы будет рукой подать :)
Престиж.
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Ответ Atsuktuvas
А яйца почем в Монако ?
наверное тысяч 100 в рублях)
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Ответ _FoX-
"Отнимают через 150 лет". Вот это я понимаю горизонт планирования сделок)
Не о том Вы !!
Забыли , что капиталистический мир уже загнил и умирает?
Жилье в этом Манако , как и место на кладбище на определенный срок !
А потом , откопают и в общую могилу .
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Ответ Cearvm
А что плохого в квартире на 150 лет? Там уже и дом рухнет))
Цена продажи разная. Через 10-15 лет продавать права на квартиру на 135 лет кому-то, или без этой сноски может быть на 5-10% хуже. Предполагаю.
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Зачем мне однушка в Монако? Для чего скажи, студия в Сан Тропе?
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а за 20 тыс. можно в французском провинции пол замка взять.
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Так ведь и само Монако меньше 2 квадр. километров.
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10 лямов за маленькую однушку это чето слишком
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