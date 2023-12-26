Головин не останется в Монако: «На 99% хочу жить в России, без вариантов. Тут не хватает нашего менталитета, людей, открытости»

Александр Головин не планирует оставаться за границей после завершения карьеры.

– Ты представляешь, что останешься жить в Монако по завершении карьеры? Или все же в Новокузнецк?

– Почему сразу Новокузнецк? (смеется). Россия, сказал бы.

На сегодняшний день на 99 процентов скажу, что нет – то есть, я точно хочу жить в России. Как бы хорошо я ни адаптировался здесь, мне все равно больше нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее – думаю, только Россия. Без вариантов.

– Чего тебе не хватает здесь из России? В прошлый раз ты говорил про пельмени…

– Их до сих пор не хватает (смеется).

Не знаю, честно. Наверное, нашего менталитета, наших людей, открытости. Здесь люди все равно мыслят по-другому – это не то чтобы плохо, просто не так, как мне привычно и комфортно.

В России я себя чувствую как дома – это самое подходящее слово, – сказал полузащитник « » и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам