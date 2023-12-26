Головин не останется в Монако: «На 99% хочу жить в России, без вариантов. Тут не хватает нашего менталитета, людей, открытости»
Александр Головин не планирует оставаться за границей после завершения карьеры.
– Ты представляешь, что останешься жить в Монако по завершении карьеры? Или все же в Новокузнецк?
– Почему сразу Новокузнецк? (смеется). Россия, сказал бы.
На сегодняшний день на 99 процентов скажу, что нет – то есть, я точно хочу жить в России. Как бы хорошо я ни адаптировался здесь, мне все равно больше нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее – думаю, только Россия. Без вариантов.
– Чего тебе не хватает здесь из России? В прошлый раз ты говорил про пельмени…
– Их до сих пор не хватает (смеется).
Не знаю, честно. Наверное, нашего менталитета, наших людей, открытости. Здесь люди все равно мыслят по-другому – это не то чтобы плохо, просто не так, как мне привычно и комфортно.
В России я себя чувствую как дома – это самое подходящее слово, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.
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Как будто случайно пропустили "после завершения карьеры"
Прчему то считают, что доставка им все доставит.
По сути, все кто вот так уезжают навсегда заграницу делают это не для себя, а для детей, для будущего, а себя они обрекают на огромные трудности, как физически, так и морально.
Вот у нас была волна уехавших и как немало вернулось обратно, разочаровавшись в том, что там, всё не как в кино. И это меня действительно удивило, что так много людей принимали столь важные решения в жизни, даже не осознавая этого. Но сейчас, зачастую, даже вся эта рутина, все эти сложности лучше, чем тот риск, в котором тебя и твоё будущее готова держать Родина.
А касаемо лично Саши, человеку с его возможностями, с его доходами, 100% потом будет лучше в России, всё-таки он в той категории, для которого практически все двери будут открыты.
Никто не говорит о том, что дома все прекрасно, но после нескольких лет работы заграницей любому нормальному человеку хочется пожить дома
Даже по официальной статистике более 1000 постоянных резидентов российского происхождения, и это в государстве два на три км😊 Плюс туристы, плюс понаехавшие из других мест на Лазурном берегу, Италии и т.п., плюс русскоговорящие няни, повара, маникюрщицы и брадобреи для местных буржуа, проживающие во всяких соседних Босолеях