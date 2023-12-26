Головин не останется в Монако: «На 99% хочу жить в России, без вариантов. Тут не хватает нашего менталитета, людей, открытости»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Нобель Арустамян Александр Головин Футбол

Александр Головин не планирует оставаться за границей после завершения карьеры.

– Ты представляешь, что останешься жить в Монако по завершении карьеры? Или все же в Новокузнецк?

– Почему сразу Новокузнецк? (смеется). Россия, сказал бы.

На сегодняшний день на 99 процентов скажу, что нет – то есть, я точно хочу жить в России. Как бы хорошо я ни адаптировался здесь, мне все равно больше нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее – думаю, только Россия. Без вариантов.

– Чего тебе не хватает здесь из России? В прошлый раз ты говорил про пельмени…

– Их до сих пор не хватает (смеется).

Не знаю, честно. Наверное, нашего менталитета, наших людей, открытости. Здесь люди все равно мыслят по-другому – это не то чтобы плохо, просто не так, как мне привычно и комфортно.

В России я себя чувствую как дома – это самое подходящее слово, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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103 комментария
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Ну каждому своё, тем более с деньгами у него после карьеры проблем не будет. Было бы у меня много денег, уехал бы из города куда-нибудь в деревню вообще, и забыл о пробках и прочих прелестях городской жизни
+97
-11
+86
Ответ Артем Шелудков
Ну каждому своё, тем более с деньгами у него после карьеры проблем не будет. Было бы у меня много денег, уехал бы из города куда-нибудь в деревню вообще, и забыл о пробках и прочих прелестях городской жизни
Я завыл бы от тоски через пару недель.
+90
-14
+76
За***ли с такими заголовками
Как будто случайно пропустили "после завершения карьеры"
+69
-4
+65
У меня нет столько возможностей, как у Головина, но я тоже хочу жить в России. Это в целом к существующему мнению о том, что будь возможность, все бы уехали. Хочу путешествовать - да. Ездить в Европу, США, Дубай, Японию. По всему миру короче. Но жить в России.
+45
-6
+39
Не поспоришь...И дым Отечества нам сладок и приятен!(с) Пельмени - наше всё!✊
+38
-8
+30
Ответ Артем Шелудков
Ну каждому своё, тем более с деньгами у него после карьеры проблем не будет. Было бы у меня много денег, уехал бы из города куда-нибудь в деревню вообще, и забыл о пробках и прочих прелестях городской жизни
Все прям так собираются в деревню. И обязательно она должна быть прям глухой. Что б никого не видеть. Не слышать. И кушать с подножного корма.
Прчему то считают, что доставка им все доставит.
+29
-9
+20
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Очень смешно. В Монако россиян - выше крыши, можно всю жизнь прожить не выходя из русскоязычного пространства и менталитета.
Русские в Монако != русские в России, уж поверь )
+18
-1
+17
молодец Головин! респект.
+27
-10
+17
Ответ Сикарио
Я завыл бы от тоски через пару недель.
Не надо всех судить исходя из того, как вы бы повели себя в этой ситуации: у меня друг университетский приехал из маленького городка (тысяч 30), отучился у нас в крупном городе, и после универа внезапно обратно в свой маленький закрытый город вернулся - потому что ему там комфортнее, у него там все, что нужно, а большой город ему нафиг не сдался. Поэтому, повторюсь, - каждому своё
+13
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Я всегда удивляюсь людям, которые считают иммиграцию чем-то простым, лёгким и т.п.
По сути, все кто вот так уезжают навсегда заграницу делают это не для себя, а для детей, для будущего, а себя они обрекают на огромные трудности, как физически, так и морально.
Вот у нас была волна уехавших и как немало вернулось обратно, разочаровавшись в том, что там, всё не как в кино. И это меня действительно удивило, что так много людей принимали столь важные решения в жизни, даже не осознавая этого. Но сейчас, зачастую, даже вся эта рутина, все эти сложности лучше, чем тот риск, в котором тебя и твоё будущее готова держать Родина.
А касаемо лично Саши, человеку с его возможностями, с его доходами, 100% потом будет лучше в России, всё-таки он в той категории, для которого практически все двери будут открыты.
+20
-7
+13
Личное дело каждого, где жить, если есть возможность выбирать.
+13
0
+13
Ответ Рекогносцировка
При всём уважении, но жить между СПБ и МСК это прям совсем не то же самое, что жить в России)
А что это, не часть России что ли? Жить в Нью-Йорке и на границе с Техасом тоже наверное есть разница. Даже между районами, к примеру, Лондона есть разница большая. Так что постоянно говорить, что Питер и Москва - не Россия, странно. Можем взять другие города: Казань, Нижний, Екатеринбург, Новосибирск. Уверен, тоже можно комфортно жить
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+11
Зачем мне солнце Монако?
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Ответ SergScouser
Комментарий скрыт
Ну я родился в Питере и живу тут. Часто в Москву мотаюсь в командировки. Преимуществ у Москвы много, но и минусы тоже есть
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+9
Ответ Заяцволк
Тяжело этим экстравертам живётся ) Как можно настолько зависеть от других людей ? Блин, взрослому самостоятельному человеку должно быть пофиг на то, какие люди вокруг него, он на себя смотрит. У него что, нет никаких занятий, в которых можно обойтись без других людей ? Живи в Монако себе в удовольствие, отличный город, пофиг на людей, а он "Ыыыыыы, хочу к маме", это что вообще такое ? ))
Ваше мненин имеет место быть но тем не менее не является истиной, поскольку это личное дело каждого человека где ему жить.
+11
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+9
Ответ Заяцволк
Тяжело этим экстравертам живётся ) Как можно настолько зависеть от других людей ? Блин, взрослому самостоятельному человеку должно быть пофиг на то, какие люди вокруг него, он на себя смотрит. У него что, нет никаких занятий, в которых можно обойтись без других людей ? Живи в Монако себе в удовольствие, отличный город, пофиг на людей, а он "Ыыыыыы, хочу к маме", это что вообще такое ? ))
Это не очень зависит от экстравертности или, наоборот, интровертности. Жить что там, что тут нет большой разницы. Тем более с хорошими деньгами. Просто здесь ты дома, а там в гостях. Хрен знает, как это описать словами. Наверно попробовать только поможет.
+7
0
+7
Ответ Сикарио
Я завыл бы от тоски через пару недель.
Кому что. Некоторым нравится такая жизнь. И дело даже не в возрасте.
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0
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Ответ Otto Kretschmer
Комментарий скрыт
Зачем додумывать за человека? Он просто сказал, что хочет по окончанию карьеры вернуться в родную страну. Ничего негативного про место своей нынешней работы (Монако, Францию) он не сказал
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+6
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Очень смешно. В Монако россиян - выше крыши, можно всю жизнь прожить не выходя из русскоязычного пространства и менталитета.
Это всё-таки немного не то. Во многих местах есть большие колонии наших, но жизнь там совсем другая.
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Ответ Isshin88
Комментарий скрыт
Чего ты несёшь?
+7
-2
+5
Зачем мне Солнце Монако...
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0
+5
Очень смешно. В Монако россиян - выше крыши, можно всю жизнь прожить не выходя из русскоязычного пространства и менталитета.
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Ответ Isshin88
Отличная шутка. Особенно с учётом того, что я из Москвы. Родился и вырос здесь, как и родители, как и их родители.
А ХА ХА. Да ты шо Микола! Ну дывысь!
+5
0
+5
Ответ Rollan Bolatbek
Комментарий удален модератором
да, с культурой у вас на Украине не очень.
+7
-3
+4
Я вам скажу что так же думает практически любой человек, долго проживший за границей, если, разумеется, это не какой-нибудь грантосос, живущий на подачки за пропаганду ужасов России.
Никто не говорит о том, что дома все прекрасно, но после нескольких лет работы заграницей любому нормальному человеку хочется пожить дома
+12
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+4
Ответ guizzy
Ну не будет же он сам сидеть и лепить.
почему нет? статус не позволяет самому пельменей налепить?) если так не хвататет, то куда уж проще сделать самому, чем страдать. я делаю исключительно сам, потому что все магазинские пельмени не вкусные
+5
-1
+4
Ответ Rollan Bolatbek
Ха-ха-ха,может и так,а может на..р ты никому там не нужен.
Утешай себя неудaчник, а он один из самых известных футболистов лиги топ-5, после карьеры может детским тренером работать хоть там, хоть в РФ, на бизнес уж точно заработал в стране ЕС, а может просто виллу в Испании купить и чиллить до конца жизни.
+4
-1
+3
Вот уж где-где, а в Монако наших людей хватает. Встречали на Лазурке 2023-й год, русская речь по-прежнему везде слышна. Не так много как раньше (эскорт и подсанкционные съехали в Дубайск), но полчаса не проходит, чтобы где-то кто-то что-то не сказал по-русски.
Даже по официальной статистике более 1000 постоянных резидентов российского происхождения, и это в государстве два на три км😊 Плюс туристы, плюс понаехавшие из других мест на Лазурном берегу, Италии и т.п., плюс русскоговорящие няни, повара, маникюрщицы и брадобреи для местных буржуа, проживающие во всяких соседних Босолеях
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-7
+3
Один процент нашего менталитета прописался в казино и ресторанах Монте Карло и Монако.
+5
-2
+3
Ответ guizzy
Я думаю, он не магазинные имеет ввиду )
может быть и ресторанные, не знаю, до них не добирался)
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