Головин об общении с Медведевым: «Недавно близко познакомились. Его тренер по физподготовке работает у нас в структуре клуба»

Теги Нико Хюлькенберг Кевин Фолланд Александр Головин Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Хавбек «Монако» Александр Головин рассказал о знакомстве с Даниилом Медведевым.

– У тебя появились друзья среди местных русских?

– Нет, нет. Среди не футболистов – нет. Ну, [только] товарищи. Если брать времена [до ухода из «Монако»] Фолланда, у него очень хороший друг – Хюлькенберг, гонщик «Формулы-1». Он живет в моем доме, мы с ним подружились, часто куда-то ходили втроем.

Зверев, который играет за Германию, тоже в моем доме живет. Недавно, кстати, близко познакомился с Даниилом Медведевым.

– Он тоже тут живет?

– Да, в Монако. Мы, наверное, вместе пойдем на матч с «Лионом» (матч прошел 15 декабря – Sports.ru). Его тренер по физподготовке [Эрик Эрнандес] работает у нас в структуре клуба. Даниил как раз приезжал на базу – это был второй раз, когда мы лично посидели, поговорили минут 20. Он следит за футболом, очень много знает – я был удивлен.

Я тоже приходил, тут же каждый раз проходит турнир в Монако, смотрел пару его игр, – сказал Головин в интервью Нобелю Арустамяну.

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1 комментарий
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Так вот откуда удаление подъехало. Теперь можно вместе футбол посмотреть.
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