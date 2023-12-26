«Роналду – мощный бренд, у него 600 млн подписчиков в инстаграме. Но мы должны быть готовы к эпохе после его ухода». Глава Федерации футбола Португалии о коммерческом успехе сборной

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Федерация футбола Португалии соцсети Футбол

Президент Федерации футбола Португалии высказался о Криштиану Роналду.

– Была связь между коммерческим успехом Федерации футбола Португалии и Роналду. Считаете ли вы, что на данном этапе бренд Португалии выходит за рамки Криштиану?

– Криштиану – очень мощный бренд, у него 600 млн подписчиков в инстаграме. Мы не можем и не хотим игнорировать эту реальность. Когда мы приехали сюда, то знали о связи между Криштиану и Федерацией и хотели, чтобы он остался как минимум до 2018 года.

Объективно, с того момента мы начали понимать, что должны быть планы на случай ухода Роналду. Однако он уже сыграл на ЧМ-2022 и будет играть на Евро. Он все еще здесь, но планы готовятся уже давно.

Во всех соглашениях ни один из партнеров не ставил условием сохранение Роналду. Как федерация мы должны быть готовы к эпохе после Криштиану, и с 2018 года мы предпринимаем шаги в этом направлении.

Кроме того, единственная уверенность, которая у меня есть на данный момент, – это то, что Криштиану покинет сборную только после моего ухода.

На самом деле, если он продолжит работать с той силой, энергией и амбициями, которые он демонстрирует, я думаю, что он проработает еще много лет, – сказал Фернанду Гомеш.

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10 комментариев
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Между строк: Роналду мы из сборной не выгоним, так как есть спонсоры, так что он будет играть сколько захочет
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Без Роналду трофеи попрут, это компенсирует
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Криштиану, ты нужен сборной! Как бренд... 😂
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Можно спросить у тех кто правил португальским футболом после ухода Эйсебио
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На поле "бренд" не нужен.. 100%.. Поэтому ТХ и выкинул из МЮ этот "бренд".. А-ха-ха-ха.. 😀👏👍..
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Тот момент когда Месси тащит на футбольном поле, а Роналду - в инстаграмме. Вся суть
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Ответ Alex Rhea
Без Роналду трофеи попрут, это компенсирует
Ну да, до него же у Португалии трофеев было не сосчитать
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Ответ Вальдано
На поле "бренд" не нужен.. 100%.. Поэтому ТХ и выкинул из МЮ этот "бренд".. А-ха-ха-ха.. 😀👏👍..
То-то освободившись от "балласта" МЮ расправил крылья 😃 Установил абсолютный антирекорд для английских клубов по выступлению в ЛЧ. Браво ТХ.😃
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