«Роналду – мощный бренд, у него 600 млн подписчиков в инстаграме. Но мы должны быть готовы к эпохе после его ухода». Глава Федерации футбола Португалии о коммерческом успехе сборной

Президент Федерации футбола Португалии высказался о Криштиану Роналду.

– Была связь между коммерческим успехом и Роналду. Считаете ли вы, что на данном этапе бренд Португалии выходит за рамки ?

– Криштиану – очень мощный бренд, у него 600 млн подписчиков в инстаграме. Мы не можем и не хотим игнорировать эту реальность. Когда мы приехали сюда, то знали о связи между Криштиану и Федерацией и хотели, чтобы он остался как минимум до 2018 года.

Объективно, с того момента мы начали понимать, что должны быть планы на случай ухода Роналду. Однако он уже сыграл на ЧМ-2022 и будет играть на Евро. Он все еще здесь, но планы готовятся уже давно.

Во всех соглашениях ни один из партнеров не ставил условием сохранение Роналду. Как федерация мы должны быть готовы к эпохе после Криштиану, и с 2018 года мы предпринимаем шаги в этом направлении.

Кроме того, единственная уверенность, которая у меня есть на данный момент, – это то, что Криштиану покинет сборную только после моего ухода.

На самом деле, если он продолжит работать с той силой, энергией и амбициями, которые он демонстрирует, я думаю, что он проработает еще много лет, – сказал Фернанду Гомеш.

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