Ловчев о словах Карпина про травмы в сборной: «Ты что лепишь-то? Ну тогда проще не играть, не ходить по улице, лежать и не двигаться, и то потолок может обвалиться»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Валерий Карпин Евгений Ловчев Советский спорт Футбол

Евгений Ловчев подверг критике Валерия Карпина.

– Как оцените работу Карпина в сборной России?

– Меня немного смущает стратегия Валерия Георгиевича. Многие не понимают, почему сегодня выходит один человек, завтра другой, послезавтра третий и так далее.

Во все времена было понятие того, что команда готовится, сыгрывается, строится защита. Карпин даже объяснить ничего не может, остальные так тем более. Игроки сами не понимают, основные они или нет.

Вот он недавно написал: «Если бы игрок получил травму, то меня бы не понял ни один тренер футбольной команды». Ну тогда проще уж вообще не играть, не ходить по улице, лежать и не двигаться, и то потолок может обвалиться.

Ты что лепишь-то? Ты ратуешь за то, чтобы они приезжали в сборную и не получали травмы. Ну тогда не приезжайте, травм и не будет. Вы можете дома поскользнуться, это что такое? Вы понимаете в этот момент, что вы представляете свою страну? – сказал бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Ловчев.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну а зачем получать травму в игре с Кубой или Зимбабве, игры которые не имеют никакого смысла...
+16
-1
+15
позор "журналистам", которые берут интервью/комментарии у таких застарелых личностей как Ловчев ради срача и хайпа! Позор!
+11
-5
+6
Серафимыч, как и всегда, предельно неадекватен. Но как персонаж "вздорный дед" регулярно доставляет.
+2
0
+2
Потому что сборная проводит товарищеские матчи! В клубах игроки деньги зарабатывают! Что не так то?
+2
-2
0
Ловчев: «Слышь ты, баклан, не лепи горбатого!»
0
0
0
Саша Мостовой не тянет. Один тезис ("поигравшие"), на большее мозга не хватило. И - пустота. Достают кости мамонтов, Серафимыча вот. Скоро Бубнова откопают, где он там?
0
0
0
Ловчев, ты зачем про отсечение головы лепил, если сам знал, что не готов держать слово? 🤦‍♂️
0
0
0
Ответ counsel
а как отличить "застарелую" личность от незастарелой? Это как болезнь, которую долго не лечили?
а Вы считаете это интервью было от адекватного человека? попробуйте поднять предыдущие, через 5лет он дойдет до уровня Анзор
0
0
0
Ответ Borillaz
позор "журналистам", которые берут интервью/комментарии у таких застарелых личностей как Ловчев ради срача и хайпа! Позор!
По твоему мнению"позор" брать интервью у Мальдини про Милан, у Касильяса про Реал, у Заболотного про цэсэка))))).
0
0
0
Ответ charly_54
Потому что сборная проводит товарищеские матчи! В клубах игроки деньги зарабатывают! Что не так то?
Уважаемый. Федерация футбола страны ( которая приглашает Месси и сборную Аргентины) вываливает огромные деньги, чтоб их приглосить. И поверь, условный Месси, получает от этих товарищеских матчей больше чем от официальных за сборную. Про клубные не скажу, не знаю.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий