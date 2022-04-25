Ловчев о словах Карпина про «Спартак»: «Когда тренер обсирает команду, в которой был раньше, это ненормально»

отреагировал на слова о «Спартаке».

«Я могу спросить у Валеры, а чего ты добился с армавирским «Торпедо» и «Мальоркой»? Но это будет гадость с моей стороны. Вообще когда тренер говорит, что с таким составом и бюджетом валили мяч на Соболева – это уже не правильная вещь сама по себе. Это хамство!

Хайп ли это? Для вас, это может быть и нормально. Но для меня, седого человека, которому за 70 лет, – это ненормально, когда тренер команды, в которой он был раньше, обсирает ее», – сказал бывший футболист .