Ловчев о 2:2 с Кенией: «До каких пор это дурилово будет идти? Хватит проверять всех, у кого есть русский паспорт. Надо за страну постоять, а не позорить ее»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Евгений Ловчев сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча сборных России и Кении.

Товарищеская игра прошла на стадионе турецкого отеля Titanic Mardan Sports Complex и закончилась ничьей со счетом 2:2.

«Ужасные впечатления в целом от игры – ошибки, отсутствие цельной игры, спасение только на последней минуте.

Скажу то, о чем говорил и перед матчем: надо определяться с составом, проверок различных вариантов было достаточно. Два года сборная не играет официальных матчей, и каждый раз, когда мы не побеждаем, играя плохо, есть большое разочарование болельщиков. Это главная команда страны, она не имеет права так играть, как с Кенией. Мы видим, что ошибки даже на уровне матча с командой из второй сотни рейтинга ФИФА приводят к голам.

Пока я вижу, что у нас нет команды, а есть набор футболистов, которые числятся в заявке. За команду должны выходить те, кто может отвечать за результат. Не могу сказать, что в конце мы навалились и стали создавать момент за моментом.

У меня конкретный вопрос – до каких пор это дурилово будет идти? Два года прошло, хватит проверять всех, у кого есть русский паспорт, и этим оправдывать такой футбол. Достаточно времени прошло, чтобы определиться. Два года мы играем товарищеские матчи, а нет прогресса ни по игре, ни по результату – нет мало-мальски понятного основного состава, он постоянно меняется.

Нет стабильности, после матча с Кенией нельзя сказать, что мы что-то проверяли. Мы все время обсуждаем одну и ту же вещь с нашим отстранением – мол, как ведут себя ФИФА и УЕФА?! А как ведут себя игроки сборной, показывая такой футбол, как с Кенией? Это что, мы так показали всему миру, что нас забанили, а мы такие сильные и всем сейчас покажем? Нет, наоборот – были не очень, а стали еще хуже. Надо за страну-то постоять, а не позорить страну.

Обращаюсь конкретно к Карпину – прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав, все уже в курсе русских фамилий в РПЛ. Дошло уже до того, что приезжает Головин в сборную и говорит – я не всех по именам знаю. Это логично, потому что все время меняется состав.

Пусть у нас средний состав, но это же квалифицированные футболисты, которые могут стать сильнее за счет стабильности состава, сыгранности. Тут этого нет. А когда нет – то, что мы увидели с Кенией, будет продолжаться. Я все время слушаю Карпина, но слышу обрывистые ответы на любые вопросы. Хочется услышать ответ на простой вопрос – прошло два года с момента отстранения, а команды у нас так и не появилось. Почему? Есть не сборная, а расширенный список кандидатов», – написал бывший футболист «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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11 комментариев

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ПавелАвер
дурилово у нас во всей стране ,народ дурят и не краснеют😁
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Spaten
Ответ T622222
А после матча с Кенией что!? Что дед накидывает. Понятно что это поколение уже нигде не сыграет…. Это выездной цирк куда скоро приличные футболисты просто перестанут ездить
После Кении всегда Танзания
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Pb-SE
А зачем наигрывать постоянный состав? Чтобы парни до 45 лет ждали, когда их допустят до соревнований?
+3
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вик бовински
дурилово это когда Ловчев один из главных экспертов с постоянно меняющимся мнением в зависимости от конюктуры.
+4
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Злобный Конь
Чтобы за страну постоять - надо участвовать в серьёзных турнирах. А этого не будет года 2-3 ещё. Минимум.
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ApXuMaHqPuT
Дед любит пафоса нагнать.
Обычный унылый товарняк с африканскими ноунеймами представляет как Сталинградскую битву.
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Данзан Басаев
Как бомбит от этого Ловчева, из хорошего футболиста превратился в «говорилку за деньги»
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Pb-SE
Ответ Spaten
После Кении всегда Танзания
Звучит как диагноз
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Бартоломью
А с какого перепугу сборная должна играть лучше?
Процесс оттока качественных легов начался пару лет назад.
Что-то строить и развивать наши руководители не умеют, ибо за 20 лет в стране процветает стадо управленцев, главное качество которых умение приспосабливаться и угождать вышестоящему руководителю.
Сколько раз за 20 лет рисовали "дорожную катру" развития нашего футбола и ничего кроме красивых слов.
Стогнация в нашем футболе ( собственно и не только в футболе) началась с выдворением страны из футбольной мимровой семьи и других международных институтов и она будет только продолжаться.
Скоро упадем до уровня европейских футбольных карликов.
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ну это и есть ровно заслуженный уровень страны на данный момент.
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