Рамси, Саутгейт, Робсон – в тройке лучших тренеров сборной Англии по версии FourFourTwo, Эрикссон – 5-й, Капелло – 11-й, Макларен – худший

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Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии.

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг из 15 фамилий (все главные тренеры в истории команды, не считая исполняющих обязанности – Sports.ru).

Первое место занял Альф Рамси, под руководством которого сборная Англии впервые и единственный на данный момент раз выиграла чемпионат мира – в 1966 году. 15-м стал Стив Макларен – при нем англичане не вышли на Евро-2008.

1. Альф Рамси (1963-1974)

2. Гарет Саутгейт (с 2016-го и до наших дней)

3. Бобби Робсон (1982-1990)

4. Терри Венейблс (1994-1996)

5. Свен-Йоран Эрикссон (2001-2006)

6. Уолтер Уинтерботтом (1946-1962)

7. Рон Гринвуд (1977-1982)

8. Гленн Ходдл (1996-1999)

9. Рой Ходжсон (2012-2016)

10. Дон Реви (1974-1977)

11. Фабио Капелло (2008-2012)

12. Кевин Киган (1999-2000)

13. Сэм Эллардайс (2016)

14. Грэм Тэйлор (1990-1993)

15. Стив Макларен (2006-2007)

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15 комментариев
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Так себе у англичан с тренерами, если за всю историю у них второй Саутгейт, ничего не выигравший с самым звездным английским поколением
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+8
Эллардайс должен быть первым. 100% побед говорят сами за себя💪🏻
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Ответ Николай Бойко
Саутгейт?? Который нифига не выиграл с такой звездной сборной?
А раньше у англичан прям не звездные поколения были. Кто из всех бритов реальная звезда был при Саутгейте кроме Кейна и может Уокера? Стоунз который садился на банку в клубе? Магуайер, которого все лето фаны МЮ выгоняли из клуба. Великий депутат Рашфорд или мистер мне на всех насрать Санчо, а может Филлипс на которого дергали, а он оказался своему клубу нафиг не нужен.
Беллингем и Сака может и будут звездами, но их путь только начинается. И вот на Евро и покажут что из себя стоят.
+4
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+4
Ответ Ебздрогыч
Так себе у англичан с тренерами, если за всю историю у них второй Саутгейт, ничего не выигравший с самым звездным английским поколением
А кого там ставить? Финалы, полуфиналы всегда выходил
+2
0
+2
Капелло худший
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Так себе у англичан с тренерами, если за всю историю у них второй Саутгейт, ничего не выигравший с самым звездным английским поколением
а кто выиграл, кроме Рамси?))
они тупо финалы и полуфиналы считали остальным неудачникам))
+4
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+1
Ответ kupezz
Саутгейт? С@@а похоронивший море талантов, блеск. Браво!
Перечисли 10 талантов, которые похоронил Саутгейт.
+1
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Ну, хоть тут Кантоны нет.
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При 5-м номере списка симпатично играли,
немцев, помню, на их поле 5:1 разгромили.
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Может конечно по правилам он и Рамси. Но для болельщиков тренер сборной Англии- чемпиона мира был и всегда будет сэр Альф Рамсей.
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Ответ Николай Бойко
Саутгейт?? Который нифига не выиграл с такой звездной сборной?
Сколько себя помню, у англичан всегда была звёздная сборная. Сначала с Бекхэмом, потом с Лэмпардом и Джеррардом, теперь с Кейном и Сака. Чет это не особо помогало им.
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