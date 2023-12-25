Рамси, Саутгейт, Робсон – в тройке лучших тренеров сборной Англии по версии FourFourTwo, Эрикссон – 5-й, Капелло – 11-й, Макларен – худший

Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии.

Британский журнал составил рейтинг из 15 фамилий (все главные тренеры в истории команды, не считая исполняющих обязанности – Sports.ru).

Первое место занял Альф Рамси, под руководством которого сборная Англии впервые и единственный на данный момент раз выиграла чемпионат мира – в 1966 году. 15-м стал Стив Макларен – при нем англичане не вышли на Евро-2008.

1. (1963-1974)

2. (с 2016-го и до наших дней)

3. (1982-1990)

4. (1994-1996)

5. Свен-Йоран Эрикссон (2001-2006)

6. Уолтер Уинтерботтом (1946-1962)

7. Рон Гринвуд (1977-1982)

8. (1996-1999)

9. (2012-2016)

10. Дон Реви (1974-1977)

11. (2008-2012)

12. (1999-2000)

13. (2016)

14. Грэм Тэйлор (1990-1993)

15. Стив Макларен (2006-2007)

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