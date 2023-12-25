Рамси, Саутгейт, Робсон – в тройке лучших тренеров сборной Англии по версии FourFourTwo, Эрикссон – 5-й, Капелло – 11-й, Макларен – худший
Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии.
Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг из 15 фамилий (все главные тренеры в истории команды, не считая исполняющих обязанности – Sports.ru).
Первое место занял Альф Рамси, под руководством которого сборная Англии впервые и единственный на данный момент раз выиграла чемпионат мира – в 1966 году. 15-м стал Стив Макларен – при нем англичане не вышли на Евро-2008.
1. Альф Рамси (1963-1974)
2. Гарет Саутгейт (с 2016-го и до наших дней)
3. Бобби Робсон (1982-1990)
4. Терри Венейблс (1994-1996)
5. Свен-Йоран Эрикссон (2001-2006)
6. Уолтер Уинтерботтом (1946-1962)
7. Рон Гринвуд (1977-1982)
8. Гленн Ходдл (1996-1999)
9. Рой Ходжсон (2012-2016)
10. Дон Реви (1974-1977)
11. Фабио Капелло (2008-2012)
12. Кевин Киган (1999-2000)
13. Сэм Эллардайс (2016)
14. Грэм Тэйлор (1990-1993)
15. Стив Макларен (2006-2007)
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Беллингем и Сака может и будут звездами, но их путь только начинается. И вот на Евро и покажут что из себя стоят.
они тупо финалы и полуфиналы считали остальным неудачникам))
немцев, помню, на их поле 5:1 разгромили.