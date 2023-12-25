Саутгейт о работе в клубе АПЛ после сборной: «Не сомневаюсь, у меня бы получилось – такого давления и сложностей нет больше нигде. Моуринью говорил мне: «Справившись с этой ролью, ты сможешь все, что угодно»

Гарет Саутгейт считает, что готов тренировать клуб АПЛ.

– Вы создали уникальную атмосферу в сборной Англии. Бывают ли у вас мысли: «Когда-нибудь в будущем я хочу привнести это в клуб Премьер-лиги?» Есть ли у вас такие амбиции?

– Я знаю, что мог бы это сделать. У меня нет в этом никаких сомнений. В мировом футболе нет работы, которая может испугать или обескуражить [после сборной Англии]. Нет более высокого уровня, нигде нет большего давления и более сложных проблем.

Мне было 35 лет, когда я работал в АПЛ. Мы финишировали 12-ми и 13-ми, и я не видел ничего подобного тому, что вижу сейчас. Все говорили о «Мидлсбро»: «О, из-за него « » вылетел». Да, мы вылетели на третий сезон. Но я проработал в три года.

Я помню, как говорил с [Моуринью], когда он работал в « ». Он сказал: «Знаешь, когда ты справишься с ролью, которую выполняешь сейчас, ты сможешь делать все, что угодно». Я думал, что он, вероятно, прав, но спустя семь лет я совершенно в этом уверен, – сказал главный тренер сборной Англии.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам