Де Бур – худший тренер в истории АПЛ по версии FourFourTwo, Магат – 16-й, Лэмпард – 26-й, Сульшер – 32-й

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Челси Фрэнк Лэмпард Луис Фелипе Сколари Портсмут Пол Джуэлл Эвертон Фулхэм Чарльтон Боб Брэдли Феликс Магат премьер-лига Англия Хуанде Рамос рейтинги Тоттенхэм Сандерленд Паоло Ди Канио Вулверхэмптон Кристал Пэлас Дерби Каунти Норвич Сити Саутгемптон Билли Дэвис Бернли Славиша Йоканович Франк де Бур Суонси Тони Адамс Стив Уигли Брайан Лоус Терри Коннор Даниэль Фарке Натан Джонс FourFourTwo Футбол

Названы худшие тренеры в истории английской Премьер-лиги.

Британский журнал FourFourTwo составил список из 32 тренеров. Его возглавил Франк де Бур, а замкнул Оле-Гуннар Сульшер.

Де Бур летом 2017 года подписал трехлетний контракт с «Кристал Пэлас». 11 сентября, спустя 78 дней, он был уволен после четырех поражений в четырех стартовых матчах чемпионата Англии. Его команда не забила ни одного гола.

Топ-10 худших тренеров АПЛ:

1. Франк де Бур («Кристал Пэлас»)

2. Натан Джонс («Саутгемптон»)

3. Лес Рид («Чарльтон»)

4. Хуанде РамосТоттенхэм»)

5. Брайан Лоус («Бернли»)

6. Билли Дэвис («Дерби Каунти»)

7. Пол Джуэлл («Дерби Каунти»)

8. Терри Коннор («Вулверхэмптон»)

9. Стив Уигли («Саутгемптон»)

10. Боб Брэдли («Суонси»)

Феликс Магат («Фулхэм»), занял 16-е место, Славиша Йоканович («Фулхэм») – 21-е, Тони Адамс («Портсмут») – 22-е, Паоло Ди Канио («Сандерленд») – 23-е, Даниэль Фарке («Норвич Сити») – 25-е, Фрэнк Лэмпард («Челси», «Эвертон») – 26-е, Луис Фелипе Сколари («Челси») – 30-е, Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») – 32-е.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А Сульшер то за какие заслуги здесь оказался?
+10
0
+10
А для чего вообще составлять этот рейтинг, чтобы за счёт унижения других людей повысить кликбейт?
+6
0
+6
Ответ АРТУР АЛИЕВ
А за счёт чего Лэмпард выше Сульшера оказался интересно
А чего Лэмпард добился в Челси? Сульшер второе место брал + держит рекорд по выездным играм без поражений подряд в АПЛ (29 матчей, что включает 3 сезона). Вообще непонятно что он тут делает.
+6
-1
+5
ОГС на 2-ом месте заканчивал в то время, когда этого никто не ждал. А с 92 года сколько тренеров в АПЛ было разной степени вшивости? Уверен, что до ОГС там гораздо больше чем 31 специалист.
+1
0
+1
ага, а Слипен, видимо, лучше ОГС, как тренер 😁
+1
0
+1
Хуанде Рамос одно время очень котировался. И вообще-то Шпоры с ним выиграли последний титул - Кубок лиги в 2008.
+1
0
+1
Ответ АРТУР АЛИЕВ
А за счёт чего Лэмпард выше Сульшера оказался интересно
Почему Лэмпард тут понятно, особенно его перфоманс с Челси, а вот что тут делает рыбак в списке, непонятно, или может второе место с МЮ так котируется
+1
0
+1
Ответ Pattern_
А для чего вообще составлять этот рейтинг, чтобы за счёт унижения других людей повысить кликбейт?
Рейтинги всегда выстреливают, только вопрос насчет объективности всегда висит
+1
0
+1
А за счёт чего Лэмпард выше Сульшера оказался интересно
+5
-5
0
Почему именно 32 тренера для счета взяли. Обычно округлят или так сильно хотели внести Сульшера 🤷‍♂️
0
0
0
А где Ральф Рангник в МЮ с худшей статистикой тренеров красных дьяволов?
0
0
0
Ответ Cruel Snake
А Сульшер то за какие заслуги здесь оказался?
Ну видимо за вылет с Кардиффом
0
0
0
Ответ Cruel Snake
А Сульшер то за какие заслуги здесь оказался?
Плохо порыбачил)
0
0
0
Ответ Дмитрий Елисеев
Ну видимо за вылет с Кардиффом
с 92 года кто только не вылетал) В том числе и с Кардиффом)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий