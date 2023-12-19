Де Бур – худший тренер в истории АПЛ по версии FourFourTwo, Магат – 16-й, Лэмпард – 26-й, Сульшер – 32-й

Названы худшие тренеры в истории английской Премьер-лиги.

Британский журнал составил список из 32 тренеров. Его возглавил де Бур, а замкнул Оле-Гуннар Сульшер.

Де Бур летом 2017 года подписал трехлетний контракт с «Кристал Пэлас». 11 сентября, спустя 78 дней, он был уволен после четырех поражений в четырех стартовых матчах чемпионата Англии. Его команда не забила ни одного гола.

Топ-10 худших тренеров :

1. Франк де Бур (« »)

2. («Саутгемптон»)

3. Лес Рид (« »)

4. (« »)

5. Брайан Лоус (« »)

6. Билли Дэвис («Дерби Каунти»)

7. Пол Джуэлл («Дерби Каунти»)

8. Терри Коннор (« »)

9. Стив Уигли («Саутгемптон»)

10. Боб Брэдли («Суонси»)

Феликс Магат («Фулхэм»), занял 16-е место, Славиша Йоканович («Фулхэм») – 21-е, Тони Адамс («Портсмут») – 22-е, Паоло Ди Канио («Сандерленд») – 23-е, Даниэль Фарке («Норвич Сити») – 25-е, Фрэнк Лэмпард («Челси», «Эвертон») – 26-е, Луис Фелипе Сколари («Челси») – 30-е, Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») – 32-е.

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