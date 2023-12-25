Сами Хююпя: «Некоторые вратари сейчас играют ногами лучше полевых игроков. В мое время защитники не умели играть»

Сами Хююпя считает, что некоторые вратари сейчас играют в футбол лучше полевых.

«Футбол стал быстрее, чем было в мое время. Не знаю, справился бы я с таким темпом или нет. Мне нравится смотреть на игру Вирджила ван Дейка – он лучший, у него все есть. Если бы я был таким же быстрым, как он, я был бы лучшим в мире, но я не был.

Не думаю, что сейчас кто-то хочет быть центральным защитником. В мое время были защитники, которые не умели играть в футбол. Они были большими и сильными, но играть не умели.

Сейчас лучшие команды начинают атаки от своих ворот, и очень важно, чтобы у вас был центральный защитник с хорошим пасом. То же касается и вратарей.

Я помню, как ввели правило, что назад пасовать нельзя (вратарям запретили брать мяч в руки после паса назад – Sports.ru). Я играл в Финляндии, и у одного голкипера были реальные трудности. Сегодня некоторые вратари играют [ногами] лучше полевых игроков», – сказал бывший защитник « » .

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