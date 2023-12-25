Сами Хююпя: «Некоторые вратари сейчас играют ногами лучше полевых игроков. В мое время защитники не умели играть»

Теги Ливерпуль Сами Хююпя премьер-лига Англия сборная Финляндии по футболу Вирджил ван Дейк Футбол

Сами Хююпя считает, что некоторые вратари сейчас играют в футбол лучше полевых.

«Футбол стал быстрее, чем было в мое время. Не знаю, справился бы я с таким темпом или нет. Мне нравится смотреть на игру Вирджила ван Дейка – он лучший, у него все есть. Если бы я был таким же быстрым, как он, я был бы лучшим в мире, но я не был.

Не думаю, что сейчас кто-то хочет быть центральным защитником. В мое время были защитники, которые не умели играть в футбол. Они были большими и сильными, но играть не умели.

Сейчас лучшие команды начинают атаки от своих ворот, и очень важно, чтобы у вас был центральный защитник с хорошим пасом. То же касается и вратарей.

Я помню, как ввели правило, что назад пасовать нельзя (вратарям запретили брать мяч в руки после паса назад – Sports.ru). Я играл в Финляндии, и у одного голкипера были реальные трудности. Сегодня некоторые вратари играют [ногами] лучше полевых игроков», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Хююпя.

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15 комментариев
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У нас в России защитники до сих пор не умеют играть
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Хююпяя - Хеншос это настоящий олдскул
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Вратари теперь Сами Суусами.
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Ответ Виктор Нико
Комментарий скрыт
Не позорься
Был бы он плохим футболистом играл бы в албанской третьей лиге а не лучшей лиге мира
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Ну так всё верно. Сейчас вратари должны разыгрывать, напы- связывать защиту с обороной, полузащитники - чуть что подстраховать при удалении вратаря, тренер должен быть и отцом и дядькой и тётькой. Кому они нужны, эти прямые профильные обязанности)
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Так в чемпионате России рекорд по красным карточкам до сих пор у защитников - Ковтуна и Шембераса.
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нынче так умеют защищаться что лидеры чемпионатов под сотку набирают в таблице))
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Сами нормально играл на мяче, и забивал исправно тоже. Не нужно писать ерунду
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Кроме защитников-головорезов еще были тогда либеро - игроки, которые помимо оборонительной работы прекрасно пасовали и видели поле. Заммер получил золотой мяч в 96м например - он мог и забить, и пройти на дриблинге полполя.
Просто сейчас каждый защитник должен сочетать качества и персональщика, и либеро - уметь все.
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Ответ trav
Хююпяя - Хеншос это настоящий олдскул
Какой Хэдшот!? Стефан Аншо он.
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Ответ Пикачу82
У нас в России защитники до сих пор не умеют играть
Не только защитники)))
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Ответ 6tspey7tb5
Не только защитники)))
Согласен)))
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Не позорься Был бы он плохим футболистом играл бы в албанской третьей лиге а не лучшей лиге мира
на пять лет засветился в АПЛ и потух. позорник.
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