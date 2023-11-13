Далглиш – лучший трансфер в истории «Ливерпуля» по версии FourFourTwo. Салах – 2-й, Суарес – 7-й, ван Дейк – 9-й, Мане – 16-й
Мохамед Салах занял 2-е место в списке лучших трансферов «Ливерпуля».
Британский журнал FourFourTwo составил список лучших приобретений мерсисайдского клуба. В список вошли 34 футболиста, возглавил его Кенни Далглиш, присоединившийся к команде в 1977 году.
Топ-10 лучших трансферов в истории «Ливерпуля» по версии FourFourTwo:
1. Кенни Далглиш;
2. Мохамед Салах;
3. Иан Раш;
4. Кевин Киган;
5. Грэм Сунесс;
6. Джон Барнс;
7. Луис Суарес;
8. Роджер Хант;
9. Вирджил ван Дейк;
10. Рон Йейтс.
Отметим, что Эндрю Робертсон занял 12-е место, Алиссон – 15-е, Садьо Мане – 16-е, Роберто Фирмино расположился на 18-й строчке, Фернандо Торрес – на 23-й, Джордан Хендерсон – на 26-й, Сами Хююпя стал 28-м, Джеймс Милнер замкнул топ.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Команда играла в очень хороший и комбинационный футбол.
We never walk alone it’s true.
With Kenny we ought to be,
We’re very proud to be,
The pride of Liverpool."
Ян Мельбю ниже его почему-то.
Где Кэролл?😄
Как футболист, считаю, что Киган сильнее любого английского игрока до и после...
(ИМХО)