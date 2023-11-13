Далглиш – лучший трансфер в истории «Ливерпуля» по версии FourFourTwo. Салах – 2-й, Суарес – 7-й, ван Дейк – 9-й, Мане – 16-й

Мохамед Салах занял 2-е место в списке лучших трансферов «Ливерпуля».

Британский журнал FourFourTwo составил список лучших приобретений мерсисайдского клуба. В список вошли 34 футболиста, возглавил его Кенни Далглиш, присоединившийся к команде в 1977 году.

Топ-10 лучших трансферов в истории « » по версии FourFourTwo:

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4. Кевин Киган;

5. Грэм Сунесс;

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7. Луис Суарес;

8. Роджер Хант;

9. Вирджил ван Дейк;

10. Рон Йейтс.

Отметим, что Эндрю Робертсон занял 12-е место, Алиссон – 15-е, Садьо Мане – 16-е, Роберто Фирмино расположился на 18-й строчке, Фернандо Торрес – на 23-й, Джордан Хендерсон – на 26-й, Сами Хююпя стал 28-м, Джеймс Милнер замкнул топ.

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