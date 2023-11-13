Далглиш – лучший трансфер в истории «Ливерпуля» по версии FourFourTwo. Салах – 2-й, Суарес – 7-й, ван Дейк – 9-й, Мане – 16-й

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Мохамед Салах занял 2-е место в списке лучших трансферов «Ливерпуля».

Британский журнал FourFourTwo составил список лучших приобретений мерсисайдского клуба. В список вошли 34 футболиста, возглавил его Кенни Далглиш, присоединившийся к команде в 1977 году. 

Топ-10 лучших трансферов в истории «Ливерпуля» по версии FourFourTwo:

1. Кенни Далглиш;

2. Мохамед Салах;

3. Иан Раш;

4. Кевин Киган;

5. Грэм Сунесс;

6. Джон Барнс;

7. Луис Суарес;

8. Роджер Хант;

9. Вирджил ван Дейк;

10. Рон Йейтс. 

Отметим, что Эндрю Робертсон занял 12-е место, Алиссон – 15-е, Садьо Мане – 16-е, Роберто Фирмино расположился на 18-й строчке, Фернандо Торрес – на 23-й, Джордан Хендерсон – на 26-й, Сами Хююпя стал 28-м, Джеймс Милнер замкнул топ. 

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30 комментариев

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Zenith forever
Лучший трансфер Ливерпуля - это Клопп
+17
-1
+16
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Aleksey Yashin
Торрес низковато как-то
+10
-4
+6
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Виталий Ан
Луис Суарес ! ((. Как он тащил в то время просто мертввй Ливерпуль. И только какая то случайность не дала взять АПЛ с средним составом. Не могу сказать про время Далглиша, так как не видел. Но те кто в рейтинге явно не лучшие. В Барсе у Суареса не было такой роли и то он был топ.
+9
-3
+6
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Ответ Aleksey Yashin
Торрес низковато как-то
Как бы да ,но впереди легенды
+5
-1
+4
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عمر ابو حفصة داغستاني
За Алисона конечно обидно, он должен быть на много выше. Его влияние на результат не чуть не меньше влияния Салаха, хотя в отдельных матчах Салах намного выше.
+6
-4
+2
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LaffyTaffy
Милнер очень недооценен
+3
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corazón blanco
Ответ LaffyTaffy
Милнер очень недооценен
Алиссон вот действительно недооценен.
+2
0
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Marshall Garcia
Фил Нил такой футболист был у Ливерпуля и него до сих пор больше еврокубков выигранно чем у Манчеста Юнайтед
+1
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Football_legend
Ответ Finding Home
На моей памяти, наверное, тройка - Торрес, Алисон и Суарес. но тут, конечно, больше по эмоциям и по конечному выхлопу, очень субъективный!
Ну нельзя же быть таким хейтером..
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bombadil
А где Рагнар Клаван и Стюарт Даунинг?
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Бигног
Имхо Коутиньо должен быть в топе, купил дешево, продали за 130+ Лямов, при этом принёс не мало пользы и был одним из лучших во время выступления за Ливерпуль
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Франческо Тотти
Энди Кэрролл - лучший трансфер!
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_El Nino_
Ответ Виталий Ан
Луис Суарес ! ((. Как он тащил в то время просто мертввй Ливерпуль. И только какая то случайность не дала взять АПЛ с средним составом. Не могу сказать про время Далглиша, так как не видел. Но те кто в рейтинге явно не лучшие. В Барсе у Суареса не было такой роли и то он был топ.
Это ту мач называть тот состав Ливерпуля мертвым. Атакующая линия в лице Стерлинга, Стариджа и Суареза вполне себе топовая. В полузащите Джеррард выдавший 13+10 с молодым и очень прогрессивным Коутом. Ну и достаточно качественные Джонсон, Энрике и Аггер со Шкртелом.
Команда играла в очень хороший и комбинационный футбол.
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arisstopane
Ответ Zenith forever
Лучший трансфер Ливерпуля - это Клопп
не обсуждается)
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LaffyTaffy
Ответ corazón blanco
Алиссон вот действительно недооценен.
Тоже верно
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Ruscello
Ответ Сергей Орлов
На первом месте британский Буратино, забивший за 13 лет 118 мячей 🤦🏻‍♂️
"Wo-ow here we go,
We never walk alone it’s true.
With Kenny we ought to be,
We’re very proud to be,
The pride of Liverpool."
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Давид Agabekyan
Ответ Виталий Ан
Луис Суарес ! ((. Как он тащил в то время просто мертввй Ливерпуль. И только какая то случайность не дала взять АПЛ с средним составом. Не могу сказать про время Далглиша, так как не видел. Но те кто в рейтинге явно не лучшие. В Барсе у Суареса не было такой роли и то он был топ.
Как игрок Суарес может и круче, но речь идет о роли в Ливерпуле
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laudrup
Ответ Aleksey Yashin
Торрес низковато как-то
Наоборот, слишком высоко.
Ян Мельбю ниже его почему-то.
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savik-A.M.
Ответ Arthurino
Выше те, кто смог принести трофеи клубу, но тогда отрыв Суареса от Торреса смотрится так себе. Оба показывали потрясающий футбол, просто Торрес делал это на пару со Стиви, а Суарес был главной скрипкой. Поэтому, наверное, лучше запомнился болельщикам и считается более крутым вложением
ну так Суарес элементарно больше прибыли принес это раз , и один титул есть - кубок Лиги
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Arthurino
Ответ Aleksey Yashin
Торрес низковато как-то
Выше те, кто смог принести трофеи клубу, но тогда отрыв Суареса от Торреса смотрится так себе. Оба показывали потрясающий футбол, просто Торрес делал это на пару со Стиви, а Суарес был главной скрипкой. Поэтому, наверное, лучше запомнился болельщикам и считается более крутым вложением
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savik-A.M.
Ответ Aleksey Yashin
Торрес низковато как-то
может потому что ноль трофеев при нем ?
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Иван Иванов
А Йорн Арне Риисе?
Где Кэролл?😄
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Alex Green
Если бы барса не позвала Луиса,он бы был на втором месте!
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Evgen+
Я конечно многих легенд из топ 10 не видел в футболке Ливерпуля, но то что Алиссон всего лишь 15й - это как по мне, вообще не отражает действительности. Многие смотрят на количество голов, но блин человек впервые за много лет принес спокойствие на ленточку, даже тот же ван Дейк мог пропустить игрока 1 на 1 на ворота, но пока там есть Алиссон всегда есть надежда. Даже вчерашний матч и выход Мбеумо...в общем для меня покупка Алиссона это второй по значимости трансфер в эпоху Клоппа.
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Ruscello
Лучший трансфер Далглиш. На второе место поставил бы Кигана. Без его захода в Ливерпуль не было бы ничего.
Как футболист, считаю, что Киган сильнее любого английского игрока до и после...
(ИМХО)
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