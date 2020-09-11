Рой Кин – самый культовый капитан в истории АПЛ. Терри, Адамс и Джеррард – в топ-4 (Squawka)

Портал Squawka опубликовал рейтинг самых культовых капитанов в истории Премьер-лиги.

В список вошли:

1. Рой Кин ( , был капитаном клуба в период с 1997 по 2005 год);

2. Джон Терри ( , 2004-2017);

3. Тони Адамс ( , 1998-2002);

4. Стивен Джеррард («Ливерпуль», 2003-2015);

5. Стив Брюс («МЮ», 1992-1996);

6. Патрик Виейра («Арсенал», 2002-2005);

7. Алан Ширер («Ньюкасл», 1998-2006);

8. Венсан Компани ( , 2011-2019);

9. Неманя Видич («МЮ», 2011-2014);

10. Гари Невилл («МЮ», 2005-2011);

11. Деннис Уайз («Челси», 1993-2001);

12. Стилиян Петров («Астон Вилла», 2009-2013);

13. Джордан Хендерсон ( , с 2015 года);

14. Уэс Морган («Лестер», с 2012 года);

15. Фил Невилл («Эвертон», 2007-2013);

16. Сами Хююпя («Ливерпуль», 2000-2003).