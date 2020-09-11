Рой Кин – самый культовый капитан в истории АПЛ. Терри, Адамс и Джеррард – в топ-4 (Squawka)

Портал Squawka опубликовал рейтинг самых культовых капитанов в истории Премьер-лиги.
В список вошли:
1. Рой Кин («Манчестер Юнайтед», был капитаном клуба в период с 1997 по 2005 год);
2. Джон Терри («Челси», 2004-2017);
3. Тони Адамс («Арсенал», 1998-2002);
4. Стивен Джеррард («Ливерпуль», 2003-2015);
5. Стив Брюс («МЮ», 1992-1996);
6. Патрик Виейра («Арсенал», 2002-2005);
7. Алан Ширер («Ньюкасл», 1998-2006);
8. Венсан Компани («Манчестер Сити», 2011-2019);
9. Неманя Видич («МЮ», 2011-2014);
10. Гари Невилл («МЮ», 2005-2011);
11. Деннис Уайз («Челси», 1993-2001);
12. Стилиян Петров («Астон Вилла», 2009-2013);
13. Джордан Хендерсон («Ливерпуль», с 2015 года);
14. Уэс Морган («Лестер», с 2012 года);
15. Фил Невилл («Эвертон», 2007-2013);
16. Сами Хююпя («Ливерпуль», 2000-2003).