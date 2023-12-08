Юрген Клопп: «Ван Дейк – лучший защитник мира. Никто не был и не будет идеальным, у всех случаются менее удачные отрезки»

Теги Рио Фердинанд Ливерпуль Сами Хююпя Яп Стам премьер-лига Англия Юрген Клопп Вирджил ван Дейк Футбол

Юрген Клопп назвал Вирджила ван Дейка лучшим защитником мира.

«Так было всегда и так будет всегда. Вирджил – лучший защитник в мире.

Были ли у него менее удачные отрезки? Да. Но если вы покажете мне хоть одного игрока, у которого их не было, буду очень рад с ним познакомиться. Честно говоря, наверное, все мы такие.

Когда мы оглядываемся назад, в прошлое, на Рио Фердинанда... Не хочу его обвинять, но разве он был хорош всегда? Или Яп Стам, Сами Хююпя или кто-то еще?

Всегда ли они были идеальны? Нет, никто не был и никто не будет. Так что да, Вирджил в такой форме для нас суперважен», – сказал тренер «Ливерпуля».

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11 комментариев
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ну не лучший в мире, но один из надежных
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лучшим защитником он был один сезон, в остальных - хороший
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Франц Беккенбауэр - дажды обладатель ЗМ.
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лучшие защитники ,стабильные, на долгие годы были Карлес Пуйоль
Франц Беккенбауэр
Даниэль Пассарелла
Серхио Рамос
Марсель Десайи
Роналд Куман
Клаудио Джентиле
Маттиас Заммер
+1
-1
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Отвечу автору списка лучших цз, я видел много матчей Десайи и он в свои года не был лучшим, чего уж называть его одним из лучших в мире, про Рамоса и его надежность тоже всегда было много разговоров.
Пара Рамос-Пике в оперделенный и достаточно долгий период была шикарной, потому что они закрывали недостатки друг друга.
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Ответ La victoria es nuèstrà
ну не лучший в мире, но один из надежных
На кого бы его поменял?
+1
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Ответ La victoria es nuèstrà
лучшие защитники ,стабильные, на долгие годы были Карлес Пуйоль Франц Беккенбауэр Даниэль Пассарелла Серхио Рамос Марсель Десайи Роналд Куман Клаудио Джентиле Маттиас Заммер
Мальдини, Неста
+1
-1
0
Ответ La victoria es nuèstrà
лучшие защитники ,стабильные, на долгие годы были Карлес Пуйоль Франц Беккенбауэр Даниэль Пассарелла Серхио Рамос Марсель Десайи Роналд Куман Клаудио Джентиле Маттиас Заммер
100% 👏
+1
-1
0
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