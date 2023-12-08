Юрген Клопп: «Ван Дейк – лучший защитник мира. Никто не был и не будет идеальным, у всех случаются менее удачные отрезки»

Юрген Клопп назвал Вирджила ван Дейка лучшим защитником мира.

«Так было всегда и так будет всегда. Вирджил – лучший защитник в мире.

Были ли у него менее удачные отрезки? Да. Но если вы покажете мне хоть одного игрока, у которого их не было, буду очень рад с ним познакомиться. Честно говоря, наверное, все мы такие.

Когда мы оглядываемся назад, в прошлое, на Рио Фердинанда... Не хочу его обвинять, но разве он был хорош всегда? Или Яп Стам, Сами Хююпя или кто-то еще?

Всегда ли они были идеальны? Нет, никто не был и никто не будет. Так что да, Вирджил в такой форме для нас суперважен», – сказал тренер «Ливерпуля».

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