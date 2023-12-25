Зарема Салихова: «Зенит» в кои-то веки играет как с развязанными шнурками, а другие команды не поспешили обойти его на повороте. В РПЛ идет равнение на среднюю команду»

Зарема Салихова высказалась о «Зените» и его конкурентах.

После 18 туров в Мир РПЛ лидирует «Краснодар», «Зенит» идет 2-м, отставая на 2 балла.

– Как вам работа Лички в « »? Кажется, что именно такой футбол хотели бы видеть болельщики «Спартака». По весне смогут показать что-то серьезное? Все-таки, всего шесть очков от первого места.

– «Динамо» может провалиться на ровном месте. Каждый год красивые речи о гениальном менеджменте, но под столетие привезти ?!

Либо много мишуры вокруг, либо много расплескивали. Если Личка дисциплинирует клуб, сделает ставку на Тюкавина, то получится симпатичная команда.

– Также поблизости « » и ЦСКА. Вы уже говорили про слабость чемпионата, но один из итогов года – плотность наверху. За этим интересно смотреть?

– Плотность наверху как раз и говорит, что команды не умеют пользоваться слабостями друг друга, никто не ушел в существенный отрыв.

В кои-то веки « » играет как с развязанными шнурками, а другие команды не поспешили обойти на повороте. Если в европейских чемпионатах плотность считается показателем хорошей работы клубов, то в рамках идет равнение на среднюю команду, – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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