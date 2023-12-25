Зарема Салихова: «Зенит» в кои-то веки играет как с развязанными шнурками, а другие команды не поспешили обойти его на повороте. В РПЛ идет равнение на среднюю команду»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Марцел Личка Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о «Зените» и его конкурентах.

После 18 туров в Мир РПЛ лидирует «Краснодар», «Зенит» идет 2-м, отставая на 2 балла.

– Как вам работа Лички в «Динамо»? Кажется, что именно такой футбол хотели бы видеть болельщики «Спартака». По весне смогут показать что-то серьезное? Все-таки, всего шесть очков от первого места.

– «Динамо» может провалиться на ровном месте. Каждый год красивые речи о гениальном менеджменте, но под столетие привезти Йокановича?!

Либо много мишуры вокруг, либо много расплескивали. Если Личка дисциплинирует клуб, сделает ставку на Тюкавина, то получится симпатичная команда.

– Также поблизости «Локомотив» и ЦСКА. Вы уже говорили про слабость чемпионата, но один из итогов года – плотность наверху. За этим интересно смотреть?

– Плотность наверху как раз и говорит, что команды не умеют пользоваться слабостями друг друга, никто не ушел в существенный отрыв.

В кои-то веки «Зенит» играет как с развязанными шнурками, а другие команды не поспешили обойти на повороте. Если в европейских чемпионатах плотность считается показателем хорошей работы клубов, то в рамках РПЛ идет равнение на среднюю команду, – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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24 комментария
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Однажды Зарема не выдержит и откроет свой Спартак, с блэкджеком и сами знаете кем)
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Краснодар, разумеется, не в счет :)
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На спартаг?
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Динамо» может провалиться на ровном месте. Каждый год красивые речи о гениальном менеджменте,
.....
Это как раз про Спартак!))
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Спартак не смог обойти Зенит на повороте потому что играет как с приспущеными труселями. Это не стеб, а чисто продолжение логической цепочки от Заремы.
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Зухра жги!
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Леонид, закройте бар и отберите ключи, а то скоро и видосы начнут появляться!
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какая же Зарема умная (не ирония)
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Ей нужно стать спортивным директором Ахмата, я так вижу.
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Будь Спартак на первом месте какие дифирамбы она пела бы про уровень? А так подумаешь чего там всего лишь "равнение на среднюю команду")
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Мне кажется, что перекрыть сказания Мостового Заримой, не является лучшей идеей
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там Слуцкий вверх собрался??
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У Бузовой ещё спросите. Наверняка ей есть что сказать о плотности в российском чемпионате.
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У нас всегда все наоборот, там гниют и догоняют первых, у нас все цветет и догоняют последних.
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У тебя Шпрнадцать детей иди займись ими. Как она уже достала. Леня хотя бы после побед выступал. А эту не заткнуть.
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Зулейха возвращение ! Во всех телевизорах страны !
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Ответ Mega• Battman
там Слуцкий вверх собрался??
аааа там почти полный теска его собрался
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Ответ MstAndreev
Однажды Зарема не выдержит и откроет свой Спартак, с блэкджеком и сами знаете кем)
Скорее только с блекджеком, зачем ей конкуренция
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Ответ Konstantin Zorin
Ей надо РПЛ возглавить.
Может Волочкову ?
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