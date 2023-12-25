Зарема Салихова: «Зенит» так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать «стрелку» – вот это карма. Фанаты практически всех клубов болеют против них»

Зарема Салихова считает, что фанаты клубов РПЛ не поддерживают «Зенит».

– «Сочи» идет на вылет, а «Зенит» впервые за пять лет не на первом месте перед весной. Это карма? Вы видите, с какого момента в этом году у них все пошло не так?

– «Зенит» так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать «стрелку» – вот это карма. И трансфер Марио тоже явно не в плюс.

«Сочи» не люблю еще со времен «Колизея». Владельцы питерского «Динамо» уже вылетали ранее с «Динамо» московским. Думаю, никто по ним скучать не будет.

– Александр Григорян говорил, что минимум половина его окружения ждет осечки «Зенита». Вы тоже?

– Болельщики практически всех клубов болеют вместе против «Зенита».

Может, это и есть их предназначение – объединить всех против себя, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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