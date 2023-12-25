Зарема Салихова: «Зенит» так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать «стрелку» – вот это карма. Фанаты практически всех клубов болеют против них»
Зарема Салихова считает, что фанаты клубов РПЛ не поддерживают «Зенит».
– «Сочи» идет на вылет, а «Зенит» впервые за пять лет не на первом месте перед весной. Это карма? Вы видите, с какого момента в этом году у них все пошло не так?
– «Зенит» так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать «стрелку» – вот это карма. И трансфер Марио тоже явно не в плюс.
«Сочи» не люблю еще со времен «Колизея». Владельцы питерского «Динамо» уже вылетали ранее с «Динамо» московским. Думаю, никто по ним скучать не будет.
– Александр Григорян говорил, что минимум половина его окружения ждет осечки «Зенита». Вы тоже?
– Болельщики практически всех клубов болеют вместе против «Зенита».
Может, это и есть их предназначение – объединить всех против себя, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Зарема, а ты не думала, что против спартака так же болеют болелы всех клубов. А вот это действительно КАРМА за 90-е.