Гендиректор Суперлиги: «Легко наберем 64 клуба. Они помогут нам снова сделать европейский футбол великим»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия УЕФА Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Основатели Суперлиги Европы уверены, что наберут нужное число участников.

«Мы убеждены, что легко заполним 64 места.

Мы хотим дальше развить свое предложение, ведь теперь клубы наконец-то могут действовать в открытую и не опасаясь санкций. Они могут рассмотреть предложение и помочь нам найти то, что снова сделает европейский футбол великим.

Германия сейчас тоже ощущает давление на международной арене, особенно со стороны АПЛ. Мы считаем, что наше предложение – очень хорошая возможность дать европейским и немецким клубам шанс стать сильнее, получив еще одну опору», – сказал генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт.

В Суперлиге будет 64 команды, 3 дивизиона, регулярный чемпионат и плей-офф. Первый розыгрыш может пройти в сезоне-2025/26

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51 комментарий
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Прорвало кран дешевого популизма
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ну всяких Пари НН точно легко наберут
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Лудогорцы, Эвертоны
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Может и найдут эти 64 команды но тогда надо будет поменять название турнира на Пупер Лигу
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Ответ Jan Paskel
ну всяких Пари НН точно легко наберут
РПЛ и ФНЛ, как две лучшие лиги мира, а там ещё белорусов и Наполи подтянут
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Все послали их лесом, а они бравируют )) кого наберёте то?
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Ответ Savardus
Это трудности перевода, или он правда сказал "Европейским и немецким клубам"?) Германия это где-то в Южной Америке, да?
В источнике, если перевести на английский, написано, что они "могут дать возможность европейским и немецким клубам". Сам мужик немец, так что подразумевается "нашим и другим европейским".
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А он разве не великий сейчас?
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А в чем потерянное величие европейского футбола, мне интересно даже. Что было раньше такого, чего нет сейчас
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Это трудности перевода, или он правда сказал "Европейским и немецким клубам"?)

Германия это где-то в Южной Америке, да?
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В Суперлиге никогда не будет ни английских ,ни немецких клубов.в Англии это просто не даст сделать правительство с болельщиками,в Германии примерно та же история.теперь вопрос кто будет давать деньги под такую "Суперлигу"?это если они вообще кого то туда заманят
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Решил поиграть в Трампа.
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вызов для Газзаева
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На месте чуханов из медиалиги начал бы клепать команды, дабы запрыгнуть на поезд хайпа.
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эээ,дядя,да ты пьян
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А что не так с величием европейского футбола стало? Я что-то упустил?
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Какой-то Евроротенберг🤯
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если даже пари нн хочет в суперлигу, вы представляете сколько топ клубов хочет??
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Посмотрю на местных умников когда они все же запустят эту лигу )
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А сейчас футбол не игра номер 1?
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"Слово пацана", - добавил Бернд Райхарт.
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Ответ Вечно в бане
Бачка-Топола 11 уже, следить надо внимательнее.
Простите. Список еле успеваю обновлять.
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Где-то сорвало вентиль и популизм стал вытекать бесконтрольно
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Отправить им Медиалигу в полном составе.
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Ответ And-Rover
Простите. Список еле успеваю обновлять.
Да ничего страшного. Кстати, есть мнение, что Спартак неспроста спортдира сменил. Может-таки сниметесь и порадуете противостояниями с Реалом? И Бачкой.
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Ответ Petter Hegre
Весь топ будет в Супер Лиге. Там будут другие деньги! И они не будут платить откаты УЕФА и АПЛ. Вот последние и бесятся. Они же понимают, что деньжата будут проплывать сквозь их загребущие ручки! Понятно, что все федерации начнут бунтовать. Места то для них нет в новом турнире!
какой-то лютый bread, апл отбирает деньги у европейских и немецких клубов, кто бы мог подумать
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Ответ KozlikX
да деньгами то заманят , вот только топ игроков на всех не хватит, если сильных и богатых клубов станет больше
Нынешние клубы ведущие в Европе итак богаты чрезмерно. Куда ещё то?
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Ответ Petter Hegre
Ничего там бесплатного там не будет кроме трансляций. Просто появится ещё один футбольный турни развивающийся по своему сценарию. И я этому буду только рад! Ты просто подумай, сколько отсеивается прокладок по пути от клуба до турнира! Сколько ненасытных ртов останутся без корыта!
Я лучше подумаю, куда деть столько лапши, сколько мне создатели турнира на уши развесили.
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Из второй бундеслиги, сегунды и чемпионата Боснии?
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С легкой руки Трампа появился новый штамп "Сделаем /тут можно подставить что угодно на свое усмотрение/ снова великим".
Примеры.
Сделаем европейский бадминтон снова великим.
Сделаем Вадима Казаченко снова великим.
Сделаем футболиста Сапогова снова великим...
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