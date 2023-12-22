Гендиректор Суперлиги: «Легко наберем 64 клуба. Они помогут нам снова сделать европейский футбол великим»
Основатели Суперлиги Европы уверены, что наберут нужное число участников.
«Мы убеждены, что легко заполним 64 места.
Мы хотим дальше развить свое предложение, ведь теперь клубы наконец-то могут действовать в открытую и не опасаясь санкций. Они могут рассмотреть предложение и помочь нам найти то, что снова сделает европейский футбол великим.
Германия сейчас тоже ощущает давление на международной арене, особенно со стороны АПЛ. Мы считаем, что наше предложение – очень хорошая возможность дать европейским и немецким клубам шанс стать сильнее, получив еще одну опору», – сказал генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт.
В Суперлиге будет 64 команды, 3 дивизиона, регулярный чемпионат и плей-офф. Первый розыгрыш может пройти в сезоне-2025/26
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