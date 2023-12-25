Аршавин о работе Абаскаля: «Иногда что-то нравится, но порой – явный перебор. «Спартак» хорошо играет в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались»
Андрей Аршавин поделился мнением о приглашении испанских тренеров в РПЛ.
– Как прокомментируете назначение Роберто Морено главным тренером «Сочи»?
– Сочинцам нужен тренер, который наведет порядок. Получится ли у Морено – увидим.
– Не удивляет последнее место сочинской команды?
– Оно связано с составом – не было качественного усиления. Но всё равно не ожидал, что команда окажется так низко.
– Морено – уже третий испанец в РПЛ. Не кажется ли вам странным такой выбор?
– Это выбор руководителей клубов. Значит, они видят в испанских тренерах какую-то изюминку, которую могут внести. Сказалось и то, что уровень испанского футбола высок.
– Напрашивается вопрос, что вам нравится в работе Абаскаля?
– Иногда что-то нравится, но порой – явный перебор. Мы видим хорошую игру «Спартака» в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались.
– Дойдет ли в «Спартаке» ситуация до смены тренера? Принесет ли это пользу команде?
– На данном этапе, думаю, нет. Хотя мы видим, что этой команде свойственна нестабильность в последнее время, – сказал бывший игрок «Зенита».
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