Аршавин о работе Абаскаля: «Иногда что-то нравится, но порой – явный перебор. «Спартак» хорошо играет в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались»

Андрей Аршавин поделился мнением о приглашении испанских тренеров в РПЛ.

– Как прокомментируете назначение главным тренером « »?

– Сочинцам нужен тренер, который наведет порядок. Получится ли у Морено – увидим.

– Не удивляет последнее место сочинской команды?

– Оно связано с составом – не было качественного усиления. Но всё равно не ожидал, что команда окажется так низко.

– Морено – уже третий испанец в . Не кажется ли вам странным такой выбор?

– Это выбор руководителей клубов. Значит, они видят в испанских тренерах какую-то изюминку, которую могут внести. Сказалось и то, что уровень испанского футбола высок.

– Напрашивается вопрос, что вам нравится в работе ?

– Иногда что-то нравится, но порой – явный перебор. Мы видим хорошую игру « » в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались.

– Дойдет ли в «Спартаке» ситуация до смены тренера? Принесет ли это пользу команде?

– На данном этапе, думаю, нет. Хотя мы видим, что этой команде свойственна нестабильность в последнее время, – сказал бывший игрок «Зенита».

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