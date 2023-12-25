Майер о Томасе Мюллере: «Легенда «Баварии», современный Герд Мюллер. Его невозможно представить в другом клубе»

Теги Бавария бундеслига Германия Зепп Майер Герд Мюллер Томас Мюллер Футбол

Зепп Майер высказался о роли Томаса Мюллера для «Баварии».

Томас Мюллер продлил свой контракт с «Баварией» до 2025 года перед последней игрой года. Это было не совсем удивительно, но как вы к этому отнеслись?

– С большим удовольствием. Но я также твердо верил, что Томас останется, он просто легенда «Баварии». Мюллер – очень хороший человек и очень хороший игрок. Он замечательно себя ведет на поле и за его пределами, и я очень уважаю его за это.

Мюллеру не всегда было легко с Тухелем, но он справился с этими трудностями профессионально. Тухелю, безусловно, тоже понравилось его отношение. Томас Мюллер живет «Баварией» всеми фибрами души. В интервью после победы над «Штутгартом» со счетом 3:0 мы увидели чистого Мюллера. Он был забавным и абсолютно ясно излагал свои мысли. В любом случае, его невозможно представить ни в каком другом клубе. Как было и со мной.

– Является ли Мюллер сегодняшним Гердом Мюллером?

– Безусловно. Томас Мюллер – это современный Герд Мюллер. Больше мне нечего сказать по этому поводу. Герд гордился бы тем, что Томас снова продлил контракт.

– Что делает Мюллера таким уникальным?

– Его профессионализм и его аутентичная и забавная манера поведения. Я могу только повториться: он просто очень хороший человек и отличный футболист.

– Мюллер, вероятно, побьет ваш рекорд [по числу матчей за «Баварию»]. Вас это раздражает?

– Вовсе нет. Лучше Томас, чем кто-то из «Боруссии» (смеется). Это произойдет, и он будет достойным преемником. Я желаю ему этого от всего сердца. Он этого заслуживает, – сказал бывший вратарь «Баварии». 

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5 комментариев
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причем здесь Боруссия?
намек на Хуммельса?
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Полностью согласен с Зеппом.
Томас крут.
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Эх, время бежит. А я ведь видел, как он начинал при Ван Галле в 2009
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Играть за клуб за счет своей фамилии!
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