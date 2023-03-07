Оливер Кан: «Нет игрока важнее «Баварии». Имена ничего не значат»

рассказал, что ни один игрок «Баварии» не превыше клуба.

– Вопрос о власти всегда играет центральную роль в клубе топ-уровня. Кто главный в «Баварии»? Игроки, менеджеры?

– Важно, что никто не важнее «Баварии». Люди или имена ничего не значат. Десятилетиями здесь играли многие отличные игроки, начиная с Франца Беккенбауэра и , заканчивая и , а также Лотаром Маттеусом и Робертом Левандовским. Но ни один игрок не был выше интересов клуба. Все решения принимаются лишь исходя из выгоды «Баварии».

Влияние игроков за последние годы выросло, потому что рынок очень вырос. Теперь игрок мирового уровня может практически сам выбирать из множества клубов. Это так, но мы должны аккуратно справляться с этим, – сказал генеральный директор «Баварии».