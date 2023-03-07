Оливер Кан: «Нет игрока важнее «Баварии». Имена ничего не значат»

Теги Бавария Оливер Кан Мануэль Нойер бундеслига Германия Франц Беккенбауэр Герд Мюллер Томас Мюллер Роберт Левандовски Футбол

Оливер Кан рассказал, что ни один игрок «Баварии» не превыше клуба.

– Вопрос о власти всегда играет центральную роль в клубе топ-уровня. Кто главный в «Баварии»? Игроки, менеджеры?

– Важно, что никто не важнее «Баварии». Люди или имена ничего не значат. Десятилетиями здесь играли многие отличные игроки, начиная с Франца Беккенбауэра и Герда Мюллера, заканчивая Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером, а также Лотаром Маттеусом и Робертом Левандовским. Но ни один игрок не был выше интересов клуба. Все решения принимаются лишь исходя из выгоды «Баварии».

Влияние игроков за последние годы выросло, потому что рынок очень вырос. Теперь игрок мирового уровня может практически сам выбирать из множества клубов. Это так, но мы должны аккуратно справляться с этим, – сказал генеральный директор «Баварии».

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8 комментариев

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Роман Вершинин
Ответ Мовлди Дагиев
Чушь собачья! Именно великие игроки сделали все великие клубы таковыми. Что-же Бавария переманивает всех талантливых игроков из других клубов и лиг? Того же Левандовски списали когда он уже прошел пик своей формы.
Его никто не списывал. Роберт сам захотел уйти и ушел. Теперь пачками забивает за Барсу.
Великие игроки без сомнений приносят трофеи, но вот, чтобы не было таких проблем, какие были буквально недавно у условных Ливерпуля и Милана, для этого нужно грамотное руководство и финансовая стабильность, что по сути является краеугольным камнем для Баварии. Об этом говорит Кан.
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TheFrosty
А что ж вы так с дыркой Нойером носитесь?
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Мовлди Дагиев
Чушь собачья! Именно великие игроки сделали все великие клубы таковыми. Что-же Бавария переманивает всех талантливых игроков из других клубов и лиг? Того же Левандовски списали когда он уже прошел пик своей формы.
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krokodilych
Прошу прощения, а что, на свете есть клубы, которые прямо так и декларируют: "Интересы игрока такого-то превыше интересов клуба"? :)))
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Jor Hakobyan
Великий клуб Мюнхенская Бавария💪
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Михо
Это философия Баварии на деле, а не на словах. Захотел Басти новый вызов- пожалуйста, пошли навстречу, Леву тоже не удерживали, поставили цену, которую Барса и заплатила. Если игрок публично заявляет о желании уйти, его насильно удерживать не будут
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Алексей Ненахов
Правильно , и так должно быть в любом клубе !
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Эд
как он мог не упомянуть про великую связку Роббери ?!?
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