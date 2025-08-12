«Зенит» проведет товарищеский матч со «Сьоном» 6 сентября в Санкт-Петербурге
«Зенит» еще раз сыграет со «Сьоном».
Клубы проведут товарищеский матч на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Информация о проведении товарищеского матча с «Зенитом» 6 сентября соответствует действительности», – сказал президент «Сьона» Кристиан Константин.
9 июля российская команда обыграла швейцарскую со счетом 5:2 в товарищеской встрече.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
