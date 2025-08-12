4

«Зенит» проведет товарищеский матч со «Сьоном» 6 сентября в Санкт-Петербурге

«Зенит» еще раз сыграет со «Сьоном».

Клубы проведут товарищеский матч на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс». 

«Информация о проведении товарищеского матча с «Зенитом» 6 сентября соответствует действительности», – сказал президент «Сьона» Кристиан Константин. 

9 июля российская команда обыграла швейцарскую со счетом 5:2 в товарищеской встрече. 

