«Зенит» проведет товарищеский матч со «Сьоном» 6 сентября в Санкт-Петербурге

«Зенит» еще раз сыграет со «Сьоном».

Клубы проведут товарищеский матч на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс». «Информация о проведении товарищеского матча с «Зенитом » 6 сентября соответствует действительности», – сказал президент «Сьона » Кристиан Константин. 9 июля российская команда обыграла швейцарскую со счетом 5:2 в товарищеской встрече.