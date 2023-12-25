Зепп Майер высказался о борьбе «Баварии» и «Байера» за чемпионство в Бундеслиге.

Команда из Леверкузена занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 16 турах. Мюнхенцы идут вторыми с 38 баллами после 15 матчей.

– «Бавария» уже много лет занимает первое место по итогам календарного года, но сейчас «Байер» на вершине таблицы. Насколько сильно болит ваше сердце за «Баварию»?

– Немного обидно – и это действительно необычно. Но нужно признать без зависти, что леверкузенцы этого заслуживают. Они не проигрывают на протяжении 25 матче во всех турнирах, что уже является значительной серией.

был бы отличным тренером для «Баварии», он отлично справляется с работой в Леверкузене. То, как они играют в футбол, впечатляет болельщиков. Это не имеет аналогов даже в Европе. И сказать честно? Я не ожидал такого от Алонсо.

– Станет ли «Леверкузен» в итоге чемпионом Германии?

– Я все еще верю, что «Бавария» в конечном итоге снова станет чемпионом, но так сложно, как в этом сезоне, не было уже давно. должен сразу же настроить игроков на нужный лад в новом году. « » не должна ослабевать ни на минуту. Иначе с борьбой за титул будет покончено.

Но есть и немало тех, кто готов отдать титул « » – и все из-за Алонсо. Тогда и дурацкому прозвищу «Неверкузен» может прийти конец, – сказал бывший вратарь «Баварии».

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