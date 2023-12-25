Майер о «Байере»: «Их игре нет аналогов в Европе, Алонсо был бы отличным тренером для «Баварии». Многие готовы отдать им титул – «Неверкузену» может прийти конец»

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Зепп Майер Томас Тухель Футбол

Зепп Майер высказался о борьбе «Баварии» и «Байера» за чемпионство в Бундеслиге.

Команда из Леверкузена занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 16 турах. Мюнхенцы идут вторыми с 38 баллами после 15 матчей. 

– «Бавария» уже много лет занимает первое место по итогам календарного года, но сейчас «Байер» на вершине таблицы. Насколько сильно болит ваше сердце за «Баварию»?

– Немного обидно – и это действительно необычно. Но нужно признать без зависти, что леверкузенцы этого заслуживают. Они не проигрывают на протяжении 25 матче во всех турнирах, что уже является значительной серией.

Хаби Алонсо был бы отличным тренером для «Баварии», он отлично справляется с работой в Леверкузене. То, как они играют в футбол, впечатляет болельщиков. Это не имеет аналогов даже в Европе. И сказать честно? Я не ожидал такого от Алонсо.

– Станет ли «Леверкузен» в итоге чемпионом Германии?

– Я все еще верю, что «Бавария» в конечном итоге снова станет чемпионом, но так сложно, как в этом сезоне, не было уже давно. Томас Тухель должен сразу же настроить игроков на нужный лад в новом году. «Бавария» не должна ослабевать ни на минуту. Иначе с борьбой за титул будет покончено.

Но есть и немало тех, кто готов отдать титул «Байеру» – и все из-за Алонсо. Тогда и дурацкому прозвищу «Неверкузен» может прийти конец, – сказал бывший вратарь «Баварии».

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15 комментариев
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Я готов отдать. Баварии не станет меньше, только в свете последних дней, будет очень очень полезно, чемпионство других людей. Байер в этом сезоне прекрасен, и Алонсо своим трудом, заслужил стать чемпионом, и покончить с "неверкузеном". Держу кулаки за химиков.
+14
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+14
Ответ Hi Hi
Байер, Жирона и Вилла официально команды открытия сезона. Однако, боюсь их просто растащат топ клубы, как в свое время Лилль и Монако
У Байера Виртца заберут, скорее всего, Бонифасе ещё как вариант. У Виллы деньги в принципе есть, на год должны удержать лидеров, в случае попадания в ЛЧ, а вот в Жироне особенно и нет игроков, способных усилить топ-клубы.
+6
0
+6
К сожалению, тренер уйдет, а команду растащат. Вопрос только когда?
+6
-2
+4
Майер о Байере звучит!
+2
0
+2
Ответ Artem Yareg
К сожалению, тренер уйдет, а команду растащат. Вопрос только когда?
Ничто не вечно, надо наслаждаться моментом
+2
0
+2
Байер, Жирона и Вилла официально команды открытия сезона. Однако, боюсь их просто растащат топ клубы, как в свое время Лилль и Монако
+3
-2
+1
Не факт. Все зависит от руководства и желания игроков
+1
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Хаби еще годик и в Реал - лучший клуб мира
+2
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Я вот даже не знаю, за кого буду в этой битве двух бестрофейников - за Кейна или Байер.
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Хаби прекрасен и как игрок и как тренер. Очень рад за Рыжую Бороду!
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Многие буду рады победе Байера!
Пусть команды из Мюнхена, Леверкузена, Лейпцига и Дортмунда поборются до последнего!
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очень многие сейчас за Байер. удачи!
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А когда они проиграли последний раз? Уж не в Риме ли это было?
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Ответ Инженер Управляющий
У Байера Виртца заберут, скорее всего, Бонифасе ещё как вариант. У Виллы деньги в принципе есть, на год должны удержать лидеров, в случае попадания в ЛЧ, а вот в Жироне особенно и нет игроков, способных усилить топ-клубы.
Кто кто, но Бонифасе явно не будет в первых рядах на выход. При всем успехе Байера, он пока выглядит сомнительно с таким количеством брака и испорченных моментов
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Ответ Семён Жуйло
Я готов отдать. Баварии не станет меньше, только в свете последних дней, будет очень очень полезно, чемпионство других людей. Байер в этом сезоне прекрасен, и Алонсо своим трудом, заслужил стать чемпионом, и покончить с "неверкузеном". Держу кулаки за химиков.
В принципе да, тут только Кейн может не согласиться)
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