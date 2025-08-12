Энрике о «Золотом мяче»: «Задача «ПСЖ» – показать, что звезда – это команда. Именно это мы и сделали в прошлом сезоне. Индивидуальные награды – не наша цель»
Луис Энрике высказался о борьбе за «Золотой мяч».
«Эти награды очень важны для людей в мире футбола. Но наша цель – показать, что звезда – это команда. Именно это мы и сделали в прошлом сезоне.
Я думаю, мы достигли наших коллективных целей, а не индивидуальных. Индивидуальные награды – не наша цель», – сказал главный тренер «ПСЖ».
«ПСЖ» хотел убрать слова Хакими про «Золотой мяч» из его интервью, защитник отказался. Клуб поддерживает Дембеле, но не хочет обижать других игроков (L’Équipe)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
