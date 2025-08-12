Магуайр включил Роналду, Бруну, Стоунза, Мареза и Погба в команду для игры 5 на 5: «Поль здорово играл за «МЮ», но его разносили, если он не был лучшим в матче»

Харри Магуайр составил сборную для игры в футбол пять на пять без вратарей.

«Начну с Джона Стоунза. Он отлично работает с мячом, невероятно. Это лучший центральный защитник, с которым я играл, если говорить о партнерстве. Я чувствовал, что мы очень хорошо понимали друг друга.

Я мог бы выбрать Рафу Варана, но он скорее для игры 11 на 11. Отличный футболист и славный парень.

Дальше – Бруну. И Поль Погба. Насколько хорош он был? Он был отличным футболистом, и это еще один игрок, насчет которого возникает вопрос: а выжали ли мы максимум из него? Он еще очень многое мог предложить. Он здорово играл за «МЮ», но ожидания были колоссальными, не так ли? От него требовалось быть лучшим в каждом матче, в противном случае его разносили. Но у него было все, он был невероятным игроком.

Итак, Стоунз, Бруну , Погба . Рияд Марез – я играл с ним, фантастический футболист, для игры 5 на 5 – сумасшедший вариант.

Ну а нападающим, разумеется, был бы Криштиану Роналду .

Получается хорошая команда. Не хотел бы я играть против нее в защите», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед ».