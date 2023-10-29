Мюллер – первый игрок в истории «Баварии», забивший в 15 сезонах Бундеслиги
Томас Мюллер поразил ворота «Дармштадта» в матче чемпионата Германии (8:0).
34-летний хавбек стал первым в истории игроком «Баварии», забившим в каждом из 15 сезонов Бундеслиги.
Томас Мюллер превзошел Герда Мюллера, Клауса Аугенталера и Мехмета Шолля, которые забивали за мюнхенский клуб в 14 турнирах.
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P.S
Подумать только - Мюллер в Баварии играет уже 16 сезонов!