Мюллер – первый игрок в истории «Баварии», забивший в 15 сезонах Бундеслиги

Теги Бавария Мехмет Шолль бундеслига Германия Клаус Аугенталер Герд Мюллер рекорды Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер поразил ворота «Дармштадта» в матче чемпионата Германии (8:0).

34-летний хавбек стал первым в истории игроком «Баварии», забившим в каждом из 15 сезонов Бундеслиги.

Томас Мюллер превзошел Герда Мюллера, Клауса Аугенталера и Мехмета Шолля, которые забивали за мюнхенский клуб в 14 турнирах.

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3 комментария

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Black Phoenix
У Гиггза достойный последователь с поправкой на игру в другой лиге! (если кто не помнит - Гиггз забивал каждый год в АПЛ с момента основания до самой пенсии, а это 20+ лет).

P.S

Подумать только - Мюллер в Баварии играет уже 16 сезонов!
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SamSam
Он ещё и ассистирует 15 сезонов подряд
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