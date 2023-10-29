Мюллер – первый игрок в истории «Баварии», забивший в 15 сезонах Бундеслиги

Томас Мюллер поразил ворота «Дармштадта» в матче чемпионата Германии (8:0).

34-летний хавбек стал первым в истории игроком «Баварии», забившим в каждом из 15 сезонов Бундеслиги.

Томас Мюллер превзошел Герда Мюллера, Клауса Аугенталера и Мехмета Шолля, которые забивали за мюнхенский клуб в 14 турнирах.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!