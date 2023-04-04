Мюллер установил рекорд «Баварии» по матчам в Кубке Германии – 64

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Зепп Майер Фрайбург рекорды Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по играм в Кубке Германии

Полузащитник принял участие в игре с «Фрайбургом» в четвертьфинале турнира, выйдя в стартовом составе.

Всего у Мюллера 64 матча в Кубке Германии. Он опередил Зеппа Майера, который 63 раза защищал ворота «Баварии» в данном соревновании.

Томас выигрывал Кубок Германии 6 раз. Cо статистикой 33-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

«Бавария» – «Фрайбург». Шупо-Мотинг и Канселу в основе. Онлайн-трансляция

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4 комментария

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Сеиль Алмабек
Ответ Jor Hakobyan
Рекорды Мюллера в будущем трудно будет кому-то догонять. Легенда Баварии
да ти че
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Jor Hakobyan
Рекорды Мюллера в будущем трудно будет кому-то догонять. Легенда Баварии
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Bayern2004
Мюллеру- не просто уважение.Великий.Я недавно прослушал его интервью...
Человек реально стоит обеими ногами на земле,а в голове сплошные нормальные и адекватные мысли,человек из народа,и одновременно избранный.
Ищущий пространства... Он его давно нашёл.
+4
0
+4
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Никита Самарин
Легенда 🤩
+6
0
+6
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