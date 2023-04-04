Мюллер установил рекорд «Баварии» по матчам в Кубке Германии – 64

Томас Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по играм в Кубке Германии

Полузащитник принял участие в игре с « » в четвертьфинале турнира, выйдя в стартовом составе.

Всего у 64 матча в Кубке Германии. Он опередил , который 63 раза защищал ворота «Баварии» в данном соревновании.

Томас выигрывал 6 раз. Cо статистикой 33-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

«Бавария» – «Фрайбург». Шупо-Мотинг и Канселу в основе. Онлайн-трансляция