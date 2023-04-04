Мюллер установил рекорд «Баварии» по матчам в Кубке Германии – 64
Томас Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по играм в Кубке Германии
Полузащитник принял участие в игре с «Фрайбургом» в четвертьфинале турнира, выйдя в стартовом составе.
Всего у Мюллера 64 матча в Кубке Германии. Он опередил Зеппа Майера, который 63 раза защищал ворота «Баварии» в данном соревновании.
Томас выигрывал Кубок Германии 6 раз. Cо статистикой 33-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
«Бавария» – «Фрайбург». Шупо-Мотинг и Канселу в основе. Онлайн-трансляция
Человек реально стоит обеими ногами на земле,а в голове сплошные нормальные и адекватные мысли,человек из народа,и одновременно избранный.
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