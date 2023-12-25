Ивич о срыве трансфера Сперцяна летом: «Посмотрите, где сейчас «Аякс», как он играет последние полгода. Не так уж плохо, что Эдо остался в «Краснодаре», возможно»
Владимир Ивич рассказал о сорвавшемся переходе Эдуарда Сперцяна в «Аякс».
Нидерландский клуб хотел подписать Сперцяна этим летом, однако наблюдательный совет «Аякса» не одобрил трансфер, назвав «аморальным» ведение дел с клубами из России.
«Я знал, что в середине августа по Сперцяну пришло предложение из «Аякса». Для меня как для тренера это радость – он очень талантливый игрок, один из наших капитанов. Сперцян заслуживал этого предложения. Эдо многое сделал для «Краснодара». В команде философии «Аякса» игроки с таким потенциалом могут создать себе платформу для перехода в топ-клуб.
Я сказал ему, что не вправе останавливать его развитие и только поддерживаю трансфер. Но решение принимаю не я – есть клуб, который инвестировал в Эдо с детства. Чтобы Сперцян ушел, «Краснодар» должно все устроить. Но посмотрите: где сейчас «Аякс»? Как они играли последние полгода? Возможно, не так уж и плохо, что Эдо остался с нами», – сказал главный тренер «Краснодара».
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Так реально можно очень сильно карьеру испортить.
Опять же Аякс вернётся и всё с ним будет хорошо, у Эдуарда, надеюсь тоже. Просто можно было оказаться в крайне плохом стечении обстоятельств и не вывезти
Года два три они потратят чтобы подросло новое поколение молодых игроков из собственной школы. Это в лучшем случае.
Тенденция - никто из проданных игроков в последние годы не стал топом.