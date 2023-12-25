Ивич о срыве трансфера Сперцяна летом: «Посмотрите, где сейчас «Аякс», как он играет последние полгода. Не так уж плохо, что Эдо остался в «Краснодаре», возможно»

Владимир Ивич рассказал о сорвавшемся переходе Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Нидерландский клуб хотел подписать Сперцяна этим летом, однако наблюдательный совет «Аякса» не одобрил трансфер, назвав «аморальным» ведение дел с клубами из России.

«Я знал, что в середине августа по Сперцяну пришло предложение из « ». Для меня как для тренера это радость – он очень талантливый игрок, один из наших капитанов. Сперцян заслуживал этого предложения. Эдо многое сделал для «Краснодара». В команде философии «Аякса» игроки с таким потенциалом могут создать себе платформу для перехода в топ-клуб.

Я сказал ему, что не вправе останавливать его развитие и только поддерживаю трансфер. Но решение принимаю не я – есть клуб, который инвестировал в Эдо с детства. Чтобы Сперцян ушел, «Краснодар» должно все устроить. Но посмотрите: где сейчас «Аякс»? Как они играли последние полгода? Возможно, не так уж и плохо, что Эдо остался с нами», – сказал главный тренер « ».

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