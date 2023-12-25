Ивич о срыве трансфера Сперцяна летом: «Посмотрите, где сейчас «Аякс», как он играет последние полгода. Не так уж плохо, что Эдо остался в «Краснодаре», возможно»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Чемпионат.com Эдуард Сперцян Футбол

Владимир Ивич рассказал о сорвавшемся переходе Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Нидерландский клуб хотел подписать Сперцяна этим летом, однако наблюдательный совет «Аякса» не одобрил трансфер, назвав «аморальным» ведение дел с клубами из России.

«Я знал, что в середине августа по Сперцяну пришло предложение из «Аякса». Для меня как для тренера это радость – он очень талантливый игрок, один из наших капитанов. Сперцян заслуживал этого предложения. Эдо многое сделал для «Краснодара». В команде философии «Аякса» игроки с таким потенциалом могут создать себе платформу для перехода в топ-клуб.

Я сказал ему, что не вправе останавливать его развитие и только поддерживаю трансфер. Но решение принимаю не я – есть клуб, который инвестировал в Эдо с детства. Чтобы Сперцян ушел, «Краснодар» должно все устроить. Но посмотрите: где сейчас «Аякс»? Как они играли последние полгода? Возможно, не так уж и плохо, что Эдо остался с нами», – сказал главный тренер «Краснодара».

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6 комментариев
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Ответ Эден Азаров
Аякс еще вернется на нормальные позиции, не в этом сезоне, так в следующих, а где будет Краснодар
в Краснодаре.
+13
-1
+12
Аякс конечно провал этого года наверстает в будущем, но было бы полезно именно Сперцяну находиться в такой ситуации как минимум сезон? спортдир и тренер непонятные, среди партнёров тоже не бог весть кто, команда сыпется, на тебя показывают пальцем и говорят "вот купили из России и посмотрите что стало с великим клубом".
Так реально можно очень сильно карьеру испортить.
Опять же Аякс вернётся и всё с ним будет хорошо, у Эдуарда, надеюсь тоже. Просто можно было оказаться в крайне плохом стечении обстоятельств и не вывезти
+6
0
+6
Аякс еще вернется на нормальные позиции, не в этом сезоне, так в следующих, а где будет Краснодар
+3
-3
0
Эдик красавчик с большим будущем и Европа для него не за горами 💪 вопрос в другом сомнительный интерес к нему от Аякса и Ювентуса. ну Аякс очень редко,но играет по схеме с атакующим пз, но Ювентус играет 3-5-2 где 3 пз это опорники с креативным мышлением и вряд ли Эдик подходит на эту роль
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а вот если бы подписали, то шли бы в лидерах
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Аякс платит за свою клубную политику: продается всё.
Года два три они потратят чтобы подросло новое поколение молодых игроков из собственной школы. Это в лучшем случае.
Тенденция - никто из проданных игроков в последние годы не стал топом.
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