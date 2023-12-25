Владимир Ивич: «Меня учили быть честным, помогать людям, уважать все национальности, не делить на хорватов, албанцев и сербов. Есть хорошие люди и плохие – все»
Владимир Ивич рассказал о своих жизненных принципах.
«Я вырос в прекрасной семье, окруженный любовью. Буду вечно благодарен своим родителям. Мой отец был очень честным человеком, он учил меня не делать ничего, из-за чего потом может быть стыдно. Меня просили быть честным, помогать людям, быть хорошим отцом, уважать все национальности – без разницы, какой у человека цвет кожи.
В Югославии всегда жило много разных людей. Но отец и мать учили не делить людей на хорватов, албанцев и сербов. Есть хорошие люди и плохие – все. В Сербии так и работает, в России – уверен, тоже. Это очень важно. Я вырос на этом.
Важно знать, чего хочешь, быть уверенным в своих мыслях и силах, чтобы найти верное решение. Нужно искать в себе что-то такое, что отличало бы тебя от других. Я считаю, что нельзя никого скопировать ― ни в жизни, ни в тренерстве. Ты должен быть самим собой – уникальным. Улучшать себя, убирать свои минусы и развивать плюсы», – сказал главный тренер «Краснодара».
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Нет, нет и нет, у нас все работает иначе и в зависимости от главаря, сейчас плохие живут в Европе, а хорошие в Азии, а раньше все хорошие были.