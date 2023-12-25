Владимир Ивич: «Меня учили быть честным, помогать людям, уважать все национальности, не делить на хорватов, албанцев и сербов. Есть хорошие люди и плохие – все»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Чемпионат.com Футбол

Владимир Ивич рассказал о своих жизненных принципах.

«Я вырос в прекрасной семье, окруженный любовью. Буду вечно благодарен своим родителям. Мой отец был очень честным человеком, он учил меня не делать ничего, из-за чего потом может быть стыдно. Меня просили быть честным, помогать людям, быть хорошим отцом, уважать все национальности – без разницы, какой у человека цвет кожи.

В Югославии всегда жило много разных людей. Но отец и мать учили не делить людей на хорватов, албанцев и сербов. Есть хорошие люди и плохие – все. В Сербии так и работает, в России – уверен, тоже. Это очень важно. Я вырос на этом.

Важно знать, чего хочешь, быть уверенным в своих мыслях и силах, чтобы найти верное решение. Нужно искать в себе что-то такое, что отличало бы тебя от других. Я считаю, что нельзя никого скопировать ― ни в жизни, ни в тренерстве. Ты должен быть самим собой – уникальным. Улучшать себя, убирать свои минусы и развивать плюсы», – сказал главный тренер «Краснодара».

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10 комментариев
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Адекватная позиция. Жаль у многих сейчас нет таких нравственных ценностей
+20
-2
+18
Ответ Заяцволк
Комментарий скрыт
феерический
+8
-1
+7
"но когда речь заходит о цыганах..."
+8
-2
+6
в России – уверен, тоже.
Нет, нет и нет, у нас все работает иначе и в зависимости от главаря, сейчас плохие живут в Европе, а хорошие в Азии, а раньше все хорошие были.
+2
-2
0
Чётко
0
0
0
Ответ stubborn89
"но когда речь заходит о цыганах..."
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