«Краснодар» как никогда заслужил чемпионство. Сперцян, Черников, Волков возмужали, стали лидерами. Пришел качественный тренер со своими идеями». Пикущак о «быках»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Игорь Пикущак Александр Черников Эдуард Сперцян Сергей Волков 2002 Футбол

Игорь Пикущак считает, что «Краснодар» заслужил чемпионство в этом сезоне Мир РПЛ.

«Мне бы очень хотелось увидеть победу команды в чемпионате. Сейчас как никогда «Краснодар» это заслужил. Много молодых сыгранных ребят. Не отступают от своего видения. Хотелось бы, чтобы у них получилось и они выиграли чемпионский титул.

Раньше команда была менее опытна. Поэтому и не так стабильно проявляла себя. А команду тащили ветераны. Сегодня другая картина: Сперцян, Черников, Волков — лидеры. Видно, что ребята возмужали. Плюс пришел качественный тренер со своими идеями. Он строит футбол так, как видит сам. И ему дали на это право.

Конечно, Ивичу проще. Как и любому приезжему. В России так повелось, что зарубежным тренерам больше доверия. Хорошо это или нет, но это факт. Хотя объективно высокий уровень Ивич показал сразу. Это отзывы ребят из клуба», — сказал бывший нападающий «Краснодара».

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