В доме Дениса Адамова в Сочи произошел взрыв – в его квартире выбило дверь и окна. Вратарь «Зенита» не пострадал
Денис Адамов едва не пострадал при взрыве в Сочи.
Вечером 24 декабря в многоэтажном доме на улице Трубачева в Сочи произошел взрыв. По предварительным данным, это могло случиться из-за утечки газа – все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.
Как сообщает телеграм-канал Baza, вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали – их жилье располагается рядом с квартирой, где произошел взрыв. В результате происшествия в квартире Адамова выбило дверь и окна.
Футболисту и его родным пришлось отправиться на ночевку к одному из сотрудников «Сочи». Сообщается, что Адамов и его семья в момент взрыва находились дома, но сам игрок опровергает эту информацию.
В результате данного инцидента пострадали два жильца дома – мужчину и женщину госпитализировали с ожогами.
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Вполне мог сбг карамельки варить и что-то пошло не так