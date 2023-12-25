В доме Дениса Адамова в Сочи произошел взрыв – в его квартире выбило дверь и окна. Вратарь «Зенита» не пострадал

Денис Адамов едва не пострадал при взрыве в Сочи.

Вечером 24 декабря в многоэтажном доме на улице Трубачева в Сочи произошел взрыв. По предварительным данным, это могло случиться из-за утечки газа – все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

Как сообщает телеграм-канал Baza, вратарь « » и его семья едва не пострадали – их жилье располагается рядом с квартирой, где произошел взрыв. В результате происшествия в квартире Адамова выбило дверь и окна.

Футболисту и его родным пришлось отправиться на ночевку к одному из сотрудников « ». Сообщается, что Адамов и его семья в момент взрыва находились дома, но сам игрок опровергает эту информацию.

В результате данного инцидента пострадали два жильца дома – мужчину и женщину госпитализировали с ожогами.

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