В доме Дениса Адамова в Сочи произошел взрыв – в его квартире выбило дверь и окна. Вратарь «Зенита» не пострадал

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Денис Адамов Сочи Футбол

Денис Адамов едва не пострадал при взрыве в Сочи.

Вечером 24 декабря в многоэтажном доме на улице Трубачева в Сочи произошел взрыв. По предварительным данным, это могло случиться из-за утечки газа – все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

Как сообщает телеграм-канал Baza, вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали – их жилье располагается рядом с квартирой, где произошел взрыв. В результате происшествия в квартире Адамова выбило дверь и окна.

Футболисту и его родным пришлось отправиться на ночевку к одному из сотрудников «Сочи». Сообщается, что Адамов и его семья в момент взрыва находились дома, но сам игрок опровергает эту информацию. 

В результате данного инцидента пострадали два жильца дома – мужчину и женщину госпитализировали с ожогами. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Николай Бойко
Хорошо, что никто серьезно не пострадал
Николай, двое пострадавших
+5
0
+5
Ответ Николай Бойко
Хорошо, что никто серьезно не пострадал
что значит никто ? до конца не читаем ?
+5
-1
+4
Ответ Николай Бойко
Хорошо, что никто серьезно не пострадал
А как же последний абзац новости?
+4
0
+4
Ответ Н.Ф.
А как же последний абзац новости?
Он дальше заголовков не читает, не обращайте внимания
+3
-1
+2
Хорошо, что никто серьезно не пострадал
+5
-5
0
Наверное взорвалась ж0па, после того как Стерлинг выход запорол
0
0
0
Вспомним сериал Во все тяжкие

Вполне мог сбг карамельки варить и что-то пошло не так
0
0
0
Ответ savik-A.M.
что значит никто ? до конца не читаем ?
неправильно выразил мысль. Имел ввиду, что погибших нет
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий