База «Сочи» пострадала из-за непогоды в городе

База «Сочи» повреждена из-за ухудшения погодных условий.

«На базе из-за сильного ветра повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей. Опрокинуты операторские вышки.

Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал», – сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, на черноморском побережье России ранее ухудшились погодные условия – наблюдались ураганный ветер и массовые подтопления.

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