База «Сочи» пострадала из-за непогоды в городе

Теги премьер-лига Россия происшествия ТАСС Сочи Футбол

База «Сочи» повреждена из-за ухудшения погодных условий.

«На базе из-за сильного ветра повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей. Опрокинуты операторские вышки.

Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал», – сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, на черноморском побережье России ранее ухудшились погодные условия – наблюдались ураганный ветер и массовые подтопления.

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4 комментария

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Andreir888
Самое главное, что никто не пострадал, а уж с хозяйством разберутся
+10
-1
+9
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Спартак Уокер
Хорошо что не кто не пострадал
+1
-1
0
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