За «Зенит» сыграли 3 разных вратаря в 3 последних турах РПЛ. Адамов вышел на матч с «Сочи»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Александр Васютин Денис Адамов Сочи Футбол

«Зенит» выпустил троих разных вратарей в трех последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга играет с «Сочи» в 11-м туре Мир РПЛ (1:0, второй тайм). Место в воротах «Зенита» занял Денис Адамов

В предыдущем матче сине-бело-голубых в чемпионате – против «Оренбурга» (1:3) – играл вратарь Александр Васютин.

За тур до этого в составе «Зенита» вышел Михаил Кержаков – он сыграл с «Локомотивом» (1:2). 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Зенит». 

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14 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
Семак на Ротенберга насмотрелся?
Нет, Кержаков на травме, Васютин сыграл слабо с Оренбургом и Ахматом
+10
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SMART789
Адамов нравится
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Альберт Сафиуллин
С Адамовым как то спокойнее
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Сергей Жарковский
Пожелание Адамову отстоять на ноль!👏
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Иван Есев
Ответ Альберт Сафиуллин
С Адамовым как то спокойнее
Особенно с Васютиным всегда ждёшь привоза, надеюсь Адамову удастся закрепиться в основе
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sd4fmwrvz8
С Сочи могли и Медведева выпустить в атаке все равно выиграли бы,он в медиа лиге вроде не плохо посыпал песком 😁
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Фёдор Кузнецов
Ответ леннорыч-абрамович
Отличный повод съездить на центральный рынок в Рио-де-Жанейро.
Всё так подхватили темус Рио,что не обращают внимания на то, что Зенит не взял ни одного игрока из клубов базирующихся в Рио-де-Жанейро, а если брать место рождения то Вендел родился в штате Рио-де-Жанейро, и всё, с Сан-Паулу например намного больше связей
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Фантом
Ответ OlegLawyer
Почему никто не возмущается тасованием состава ? Как с Абаскалем
Может быть, потому, что тут смысл изменений понятен?
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