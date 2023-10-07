За «Зенит» сыграли 3 разных вратаря в 3 последних турах РПЛ. Адамов вышел на матч с «Сочи»
«Зенит» выпустил троих разных вратарей в трех последних матчах Мир РПЛ.
Сегодня команда из Санкт-Петербурга играет с «Сочи» в 11-м туре Мир РПЛ (1:0, второй тайм). Место в воротах «Зенита» занял Денис Адамов.
В предыдущем матче сине-бело-голубых в чемпионате – против «Оренбурга» (1:3) – играл вратарь Александр Васютин.
За тур до этого в составе «Зенита» вышел Михаил Кержаков – он сыграл с «Локомотивом» (1:2).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Зенит».
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