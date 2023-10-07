За «Зенит» сыграли 3 разных вратаря в 3 последних турах РПЛ. Адамов вышел на матч с «Сочи»

«Зенит» выпустил троих разных вратарей в трех последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга играет с «Сочи» в 11-м туре Мир (1:0, второй тайм). Место в воротах «Зенита» занял .

В предыдущем матче сине-бело-голубых в чемпионате – против «Оренбурга» (1:3) – играл вратарь .

За тур до этого в составе « » вышел – он сыграл с «Локомотивом» (1:2).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Зенит».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию