Сборную Бразилии могут отстранить от международных соревнований.

Как сообщает ESPN, ФИФА и футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) в воскресенье отправили совместное письмо в Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) в связи с возможной сменой руководства организации.

Суд Рио-де-Жанейро отстранил президента CBF Эднальдо Родригеса и всех назначенных им чиновников от должности 7 декабря из-за нарушений выборах в прошлом году. Два высших суда оставили это решение в силе. Глава Верховного спортивного суда потребовал провести новые выборы президента Бразильской конфедерации футбола в течение 30 рабочих дней.

ФИФА и КОНМЕБОЛ уведомили CBF, что делегация от этих организаций прибудет в Бразилию 8 января для наблюдения за избирательным процессом. До этого времени никаких решений относительно смены руководства конфедерации не может приниматься.

Представили руководящих органов также напомнили, что члены ФИФА должны управлять своими делами независимо и без ненадлежащего влияния со стороны. Любое нарушение такого обязательства может привести к санкциям, предусмотренным Уставом ФИФА, включая отстранение.

«Это будет означать, что CBF, представляющие ее сборные и клубы больше не будут иметь права участвовать в каких-либо международных соревнованиях в период отстранения», – говорится в письме.

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