ФИФА может отстранить бразильские сборные и клубы от международных турниров в случае вмешательства третьей стороны в выборы президента CBF

Теги высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу ФИФА Федерация футбола Бразилии Конфедерация футбола Южной Америки Эднальдо Родригес Футбол

Сборную Бразилии могут отстранить от международных соревнований.

Как сообщает ESPN, ФИФА и Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) в воскресенье отправили совместное письмо в Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) в связи с возможной сменой руководства организации. 

Суд Рио-де-Жанейро отстранил президента CBF Эднальдо Родригеса и всех назначенных им чиновников от должности 7 декабря из-за нарушений выборах в прошлом году. Два высших суда Бразилии оставили это решение в силе. Глава Верховного спортивного суда потребовал провести новые выборы президента Бразильской конфедерации футбола в течение 30 рабочих дней. 

ФИФА и КОНМЕБОЛ уведомили CBF, что делегация от этих организаций прибудет в Бразилию 8 января для наблюдения за избирательным процессом. До этого времени никаких решений относительно смены руководства конфедерации не может приниматься. 

Представили руководящих органов также напомнили, что члены ФИФА должны управлять своими делами независимо и без ненадлежащего влияния со стороны. Любое нарушение такого обязательства может привести к санкциям, предусмотренным Уставом ФИФА, включая отстранение. 

«Это будет означать, что CBF, представляющие ее сборные и клубы больше не будут иметь права участвовать в каких-либо международных соревнованиях в период отстранения», – говорится в письме. 

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13 комментариев
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Кстати, а чего Аравию везде допускают тогда, разве там правительство не вмешивается в футбольные дела?:) Или это другое?:))
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Странно, а что ФИФА соблюдает правило невмешательства спорта в политику? А почему наоборот когда происходит этого не видят?
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Ответ rigobersong
Кстати, а чего Аравию везде допускают тогда, разве там правительство не вмешивается в футбольные дела?:) Или это другое?:))
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А Украину когда отстранят?
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Больше всех болтают, хуже всех играют? Сборная Бразилия по футболу.
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Ответ rigobersong
Кстати, а чего Аравию везде допускают тогда, разве там правительство не вмешивается в футбольные дела?:) Или это другое?:))
оттуда бабки мешками идут , какой дурак их отстранит?
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