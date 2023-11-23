ФИФА расследует беспорядки на «Маракане». Возможное наказание бразильской федерации – от штрафа до снятия очков или дисквалификации

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу ФИФА происшествия болельщики Маракана Федерация футбола Бразилии квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

ФИФА расследует драку на трибунах «Мараканы» перед матчем Бразилия – Аргентина.

Матч квалификации ЧМ-2026 начался с задержкой на 27 минут из-за беспорядков на «Маракане». Во время исполнения гимнов на одной из трибун, где присутствовали как бразильские, так и аргентинские болельщики, началась стычка. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков.

Президент ФИФА Джанни Инфантино осудил действия полицейских: «Насилию абсолютно нет места в футболе и обществе».

Как сообщает Globo Esporte, Бразильская футбольная конфедерация (CBF) может быть подвергнута штрафным санкциям, поскольку, согласно регламенту ФИФА, в данном случае несет ответственность за обеспечение безопасности проведения матчей и, как следствие, за любые инциденты на стадионе.

Отмечается, что в качестве санкций в отношении CBF может быть применен штраф, полное или частичное закрытие трибун либо дисквалификация «Мараканы», а также проведение одного или нескольких матчей на нейтральном поле. Кроме того, возможно снятие очков в отборе либо дисквалификация команды.

При этом крайний срок принятия решения не установлен, так как следующие матчи отбора сборная Бразилии проведет только в сентябре 2024 года.

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8 комментариев

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korysh
если у них еще и очки снимут, то будет прям интересно смотреть как они будут прорываться на ЧМ))
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leon01
третий мир
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catcher69
такЪ ихЪ !!!!!!!!!!!
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Rahym Hommadow
хаха дисква поржали бразильцы над фифа. Яйцо маленький чтоб снять БРАЗИЛИЮ
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SpilightTwarkle
Тем временем Месси уже во втором матче подряд безнаказанно хватает соперников за шею.
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