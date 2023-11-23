ФИФА расследует беспорядки на «Маракане». Возможное наказание бразильской федерации – от штрафа до снятия очков или дисквалификации

ФИФА расследует драку на трибунах «Мараканы» перед матчем Бразилия – Аргентина.

Матч квалификации ЧМ-2026 начался с задержкой на 27 минут из-за беспорядков на «Маракане». Во время исполнения гимнов на одной из трибун, где присутствовали как бразильские, так и аргентинские болельщики, началась стычка. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков.

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Как сообщает Globo Esporte, Бразильская футбольная конфедерация (CBF) может быть подвергнута штрафным санкциям, поскольку, согласно регламенту ФИФА, в данном случае несет ответственность за обеспечение безопасности проведения матчей и, как следствие, за любые инциденты на стадионе.

Отмечается, что в качестве санкций в отношении CBF может быть применен штраф, полное или частичное закрытие трибун либо дисквалификация «Мараканы», а также проведение одного или нескольких матчей на нейтральном поле. Кроме того, возможно снятие очков в отборе либо дисквалификация команды.

При этом крайний срок принятия решения не установлен, так как следующие матчи отбора сборная проведет только в сентябре 2024 года.

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