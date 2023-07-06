Анчелотти мечтает жить в Рио и учит португальский. К сборной Бразилии он относится как к венцу карьеры
Журналист Андре Ризек рассказал о желании Карло Анчелотти переехать в Бразилию.
«Об этом мне сказал президент Бразильской конфедерации футбола. Анчелотти будет жить в Бразилии, такова информация. CBF этого не требовала, Анчелотти сам об этом сказал, если верить президенту, который и разрешил мне озвучить эту информацию публично.
Карло и его жена мечтают о том, чтобы жить в Рио-де-Жанейро, он учит португальский и общается с президентом на портуньоле (смеси испанского языка с португальским – прим. Sports.ru). Он настаивает на том, чтобы жить в Бразилии.
Дело не в деньгах, давайте не будем обманывать себя. CBF не в состоянии платить ему столько, сколько он получает в «Реале», даже не близко.
Карло Анчелотти – главный тренер-победитель в истории футбола. Можно поспорить насчет того, лучший ли он тренер, но самого успешного тренера зовут Карло. Он выиграл все. Он выигрывал, ставя оборонительный футбол, ставя атакующий футбол, ставя футбол, основанный на владении мячом, ставя футбол, основанный на контратаках. Он выигрывал за счет управления командой, он выигрывал за счет лучшего состава и в команде, у которой состав не был лучшим.
Анчелотти отнесся к этому предложению, как сказал президент, как к мечте всей жизни, как к венцу его карьеры в футболе», – сказал Ризек в эфире Seleção SporTV.
Вставляй побольше букв Ж и Ш и порядок !
©
прошу, не надо слов.
Поверьте бродяге
и поэту -
На свете есть город
моих счастливых снов,
Не говорите,
что его нету.
Он знойный, он стройный,
он жгучий брюнет,
Там солнце
и музыка повсюду,
Там всё есть для счастья,
меня там только нет -
Так это значит,
что я там буду!
Хочу напомнить, что одна команда никогда дважды подряд не выигрывала ЛЧ, а он сделал это трижды. Это не просто сильно, это кажется недосягаемым
Эдерсон скорее всего лучший вратарь прошлого сезона. Каземиро один из самых полезных игроков АПЛ прошлого сезона. Гимараэс один из лучших ЦП АПЛ и ключевой игрок НЮ. Жезус игрок который превратил доминатора в реального претендента на победу в АПЛ. А так же есть Милитао, Винисиус, Неймар, Рафинья, Антони, Мартинелли, Маркиньос и т.д.
Сейчас боится тренировать и правильно делает …