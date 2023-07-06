Анчелотти мечтает жить в Рио и учит португальский. К сборной Бразилии он относится как к венцу карьеры

Журналист Андре Ризек рассказал о желании Карло Анчелотти переехать в Бразилию.

«Об этом мне сказал президент Бразильской конфедерации футбола. Анчелотти будет жить в Бразилии, такова информация. CBF этого не требовала, Анчелотти сам об этом сказал, если верить президенту, который и разрешил мне озвучить эту информацию публично.

Карло и его жена мечтают о том, чтобы жить в Рио-де-Жанейро, он учит португальский и общается с президентом на портуньоле (смеси испанского языка с португальским – прим. Sports.ru). Он настаивает на том, чтобы жить в Бразилии.

Дело не в деньгах, давайте не будем обманывать себя. CBF не в состоянии платить ему столько, сколько он получает в « », даже не близко.

– главный тренер-победитель в истории футбола. Можно поспорить насчет того, лучший ли он тренер, но самого успешного тренера зовут Карло. Он выиграл все. Он выигрывал, ставя оборонительный футбол, ставя атакующий футбол, ставя футбол, основанный на владении мячом, ставя футбол, основанный на контратаках. Он выигрывал за счет управления командой, он выигрывал за счет лучшего состава и в команде, у которой состав не был лучшим.

Анчелотти отнесся к этому предложению, как сказал президент, как к мечте всей жизни, как к венцу его карьеры в футболе», – сказал Ризек в эфире Seleção SporTV.

Анчелотти возглавит Бразилию. Но через год