Анчелотти мечтает жить в Рио и учит португальский. К сборной Бразилии он относится как к венцу карьеры

Теги Карло Анчелотти высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии Футбол

Журналист Андре Ризек рассказал о желании Карло Анчелотти переехать в Бразилию.

«Об этом мне сказал президент Бразильской конфедерации футбола. Анчелотти будет жить в Бразилии, такова информация. CBF этого не требовала, Анчелотти сам об этом сказал, если верить президенту, который и разрешил мне озвучить эту информацию публично.

Карло и его жена мечтают о том, чтобы жить в Рио-де-Жанейро, он учит португальский и общается с президентом на портуньоле (смеси испанского языка с португальским – прим. Sports.ru). Он настаивает на том, чтобы жить в Бразилии.

Дело не в деньгах, давайте не будем обманывать себя. CBF не в состоянии платить ему столько, сколько он получает в «Реале», даже не близко.

Карло Анчелотти – главный тренер-победитель в истории футбола. Можно поспорить насчет того, лучший ли он тренер, но самого успешного тренера зовут Карло. Он выиграл все. Он выигрывал, ставя оборонительный футбол, ставя атакующий футбол, ставя футбол, основанный на владении мячом, ставя футбол, основанный на контратаках. Он выигрывал за счет управления командой, он выигрывал за счет лучшего состава и в команде, у которой состав не был лучшим.

Анчелотти отнесся к этому предложению, как сказал президент, как к мечте всей жизни, как к венцу его карьеры в футболе», – сказал Ризек в эфире Seleção SporTV.

Анчелотти возглавит Бразилию. Но через год

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32 комментария

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ХавиГави_Паратрупер
"Рио-де-Жанейро, это хрупкая мечта моего детства, - строго ответил великий комбинатор, - не касайтесь ее своими лапами."©️🤓
+28
-4
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Roman
Венец карьеры Анчелотти уже прошел. Это был период, когда он в Эвертоне тренировал Шеймуса Коулмэна
+23
-1
+22
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OldRedWhite
Что там его учить ?
Вставляй побольше букв Ж и Ш и порядок !
+13
-3
+10
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banchik1
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну ладно уж эти бразильские сказки для внутреннего рынка сюда выкладывать. Как может Карло, у которого уже лет 40 есть все деньги мира, желать жить в Рио? А почему раньше не жил тогда? Или может он там часто светился для папарацци?
Что тут непонятного? Раньше не жил, потому что мечтал жить и тренировать в Омске или Воронеже, но не срослось. Понял, что шансов больше нет, ну и решил смириться с Рио.
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Кокич
Вырезка из Малой советской энциклопедии. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро: "1360 тысяч жителей"... значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана... главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира". Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон "У моей девочки есть одна маленькая штучка".
©
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Stewart D.
Ответ OldRedWhite
Что там его учить ? Вставляй побольше букв Ж и Ш и порядок !
вы только что изобрели польский
+3
0
+3
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Иван Новиков
Молчите, молчите,
прошу, не надо слов.
Поверьте бродяге
и поэту -
На свете есть город
моих счастливых снов,
Не говорите,
что его нету.
Он знойный, он стройный,
он жгучий брюнет,
Там солнце
и музыка повсюду,
Там всё есть для счастья,
меня там только нет -
Так это значит,
что я там буду!
+2
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Velirpa
Спрут хочет исправить позор генерала в Белу-Оризонти.
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OldRedWhite
Ответ Stewart D.
вы только что изобрели польский
Тыжтаж простаж пошутиштуш !
+2
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azt3c14
Бразилии нужен идеальный баланс.Карло подходит под эту роль
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fbd
Как по заголовку новости понять, что источник бразильский
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Магнетист*
Ответ Кокич
Вырезка из Малой советской энциклопедии. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро: "1360 тысяч жителей"... значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана... главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира". Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон "У моей девочки есть одна маленькая штучка". ©
- Все это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город-это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. (с)
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Jovana Jovičić
Ответ Тухель
Трупачей? У Бразилии слабый состав? Ну назови хотя бы 5 сборных с составом лучше, чем у Бразилии? Эдерсон скорее всего лучший вратарь прошлого сезона. Каземиро один из самых полезных игроков АПЛ прошлого сезона. Гимараэс один из лучших ЦП АПЛ и ключевой игрок НЮ. Жезус игрок который превратил доминатора в реального претендента на победу в АПЛ. А так же есть Милитао, Винисиус, Неймар, Рафинья, Антони, Мартинелли, Маркиньос и т.д.
Так вопрос не в составе, а в том, что они ничего сделать не могут с ним. К слову, я считаю, что у нашей сборной точно такая же беда. Состав по фамилиям отличный, ряд игроков играет в топ-клубах или клубах уровня ЛЧ-ЛЕ, но каждый крупный турнир они играют как каличи.
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ML26
Ответ OldRedWhite
Согласен, факт есть факт , но и команда была на голову выше соперников ! Сейчас боится тренировать и правильно делает …
Команда была такая же у Лопетеги, Бенитеса, Солари и ещё бог знает кто их там тренировал. Анчелотти на следущий год не справился с ним и поплыл. Только ЗиЗу удалось три года подряд разносить всех соперников.
Хочу напомнить, что одна команда никогда дважды подряд не выигрывала ЛЧ, а он сделал это трижды. Это не просто сильно, это кажется недосягаемым
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Тухель
Ответ Jovana Jovičić
Если он сможет этих трупачей сделать чемпионами мира, то именно он будет величайшим тренером современности после Дель Боске. При всем уважении к Гвардиоле, Моуриньо, Зидану и т.д.
Трупачей? У Бразилии слабый состав? Ну назови хотя бы 5 сборных с составом лучше, чем у Бразилии?
Эдерсон скорее всего лучший вратарь прошлого сезона. Каземиро один из самых полезных игроков АПЛ прошлого сезона. Гимараэс один из лучших ЦП АПЛ и ключевой игрок НЮ. Жезус игрок который превратил доминатора в реального претендента на победу в АПЛ. А так же есть Милитао, Винисиус, Неймар, Рафинья, Антони, Мартинелли, Маркиньос и т.д.
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OldRedWhite
Ответ Jovana Jovičić
Ну, 3 ЛЧ подряд - это сильно, всё же
Согласен, факт есть факт , но и команда была на голову выше соперников !
Сейчас боится тренировать и правильно делает …
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OldRedWhite
Ответ Дядя ТУРА
а мог бы учить русский и мечтать жить в однушке в спальном районе Сызрани
Слабак …
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FilinMD
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну ладно уж эти бразильские сказки для внутреннего рынка сюда выкладывать. Как может Карло, у которого уже лет 40 есть все деньги мира, желать жить в Рио? А почему раньше не жил тогда? Или может он там часто светился для папарацци?
У Рио есть своя неповторимая атмосфера. Ну и хороших кварталов там хватает, где можно спокойно жить
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Jovana Jovičić
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну ладно уж эти бразильские сказки для внутреннего рынка сюда выкладывать. Как может Карло, у которого уже лет 40 есть все деньги мира, желать жить в Рио? А почему раньше не жил тогда? Или может он там часто светился для папарацци?
Тогда он брал чемпионства в Италии, Англии, Франции, Германии и Испании.
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Saniya Islamhan
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну ладно уж эти бразильские сказки для внутреннего рынка сюда выкладывать. Как может Карло, у которого уже лет 40 есть все деньги мира, желать жить в Рио? А почему раньше не жил тогда? Или может он там часто светился для папарацци?
мне кажется трудный перевод, может он мечтает добавить в копилку кубок чемпионов мира. было бы круто на это посмотреть.
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алексей любовь
С этих голубков уже никто ничего не сможет сделать толкового
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Vyanemyaynen
В 2026 буду болеть за Бразилию и Карло. Пентакампеонам пора стать секста.
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Hilperico
Какой молодец. В таком возрасте и с таким внушительным портфолио находит себе новый вызов. Надеюсь, его там не ограбят) И желаю ему больших успехов со сборной)
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