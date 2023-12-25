Дивеев должен начать работать в общей группе ЦСКА со 2-го сбора. У защитника травма голеностопа c июля

Стало известно, когда защитник ЦСКА Игорь Дивеев восстановится от травмы.

Об этом рассказал руководитель медицинского департамента армейцев .

Дивеев не играет с июля после операции на голеностопе.

— уехал с реабилитологом Игорем Степановым в Эмираты. Там есть поля, чтобы не терять время при восстановлении.

С Игорем все идет строго по плану, я бы сказал — день в день. Он уже выполняет беговую работу. Планируем, что со второго сбора он начнет работать в общей группе.

Но отмечу, что нас никто не торопит. Самое главное, чтобы он вошел в общую группу в идеальных кондициях. Тренерский штаб в этом моменте нас поддерживает.

— После ряда травм Дивеев не столкнулся с психологической проблемой получить еще одно повреждение?

— Спортсмены высокого уровня тем и отличаются, что голова у них работает по‑другому. Мне кажется, что череда неприятностей, которая у него была, сделала его сильнее во всех отношениях. Он сейчас прекрасно готовится, не имея ни одной капли лишнего веса.

Мы настроены оптимистично и не ожидаем никаких проблем после его возвращения в общую группу, — сказал Безуглов.

Второй зимний сбор проведет в Анталье — с 30 января по 10 февраля.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам