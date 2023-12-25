Дивеев должен начать работать в общей группе ЦСКА со 2-го сбора. У защитника травма голеностопа c июля

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Эдуард Безуглов Матч ТВ Игорь Дивеев Футбол

Стало известно, когда защитник ЦСКА Игорь Дивеев восстановится от травмы.

Об этом рассказал руководитель медицинского департамента армейцев Эдуард Безуглов.

Дивеев не играет с июля после операции на голеностопе.

— Игорь Дивеев уехал с реабилитологом Игорем Степановым в Эмираты. Там есть поля, чтобы не терять время при восстановлении.

С Игорем все идет строго по плану, я бы сказал — день в день. Он уже выполняет беговую работу. Планируем, что со второго сбора он начнет работать в общей группе.

Но отмечу, что нас никто не торопит. Самое главное, чтобы он вошел в общую группу в идеальных кондициях. Тренерский штаб в этом моменте нас поддерживает.

— После ряда травм Дивеев не столкнулся с психологической проблемой получить еще одно повреждение?

— Спортсмены высокого уровня тем и отличаются, что голова у них работает по‑другому. Мне кажется, что череда неприятностей, которая у него была, сделала его сильнее во всех отношениях. Он сейчас прекрасно готовится, не имея ни одной капли лишнего веса.

Мы настроены оптимистично и не ожидаем никаких проблем после его возвращения в общую группу, — сказал Безуглов.

Второй зимний сбор ЦСКА проведет в Анталье — с 30 января по 10 февраля.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Один из лучших российских защитников. Плановое восстановление радует.
+1
0
+1
Идет по графику де Брюйне.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий