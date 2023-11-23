Дивеев прокомментирует матч с «Динамо». Игрок ЦСКА присоединится к Геничу и Дурасову после 1-го тайма
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев станет комментатором матча с «Динамо».
ЦСКА примет «Динамо» в рамках 16-го тура Мир РПЛ 25 ноября.
Дивеев не сыграет за армейцев в 2023 году – у него травма голеностопа c июля.
Игорь присоединится к основным комментаторам матча Константину Геничу и Сергею Дурасову после первого тайма, обсудит прошедшие события матча и останется на комментаторской позиции на второй тайм.
«В целом идея приглашения игроков к комментаторскому микрофону не нова, но это, безусловно, событие для эфира – действующий футболист клуба и сборной не часто появляется в эфире в роли комментатора.
Причем, хочу подчеркнуть, что Игорь и ПФК ЦСКА максимально инициативно подошли к этой истории – уверен, что новый опыт запомнится и Игорю, и зрителям!» – сказал руководитель департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин.
С 16:30 по московскому времени на «ВЭБ Арене» начнет работать студия, которую проведет Тимур Журавель.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Но будет интересно послушать его как комментатора )