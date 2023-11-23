Дивеев прокомментирует матч с «Динамо». Игрок ЦСКА присоединится к Геничу и Дурасову после 1-го тайма

Теги ЦСКА премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва ВЭБ Арена Константин Генич Тимур Журавель Матч ТВ Игорь Дивеев Сергей Дурасов Сергей Акулинин Футбол

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев станет комментатором матча с «Динамо».

ЦСКА примет «Динамо» в рамках 16-го тура Мир РПЛ 25 ноября.

Дивеев не сыграет за армейцев в 2023 году – у него травма голеностопа c июля.

Игорь присоединится к основным комментаторам матча Константину Геничу и Сергею Дурасову после первого тайма, обсудит прошедшие события матча и останется на комментаторской позиции на второй тайм.

«В целом идея приглашения игроков к комментаторскому микрофону не нова, но это, безусловно, событие для эфира – действующий футболист клуба и сборной не часто появляется в эфире в роли комментатора.

Причем, хочу подчеркнуть, что Игорь и ПФК ЦСКА максимально инициативно подошли к этой истории – уверен, что новый опыт запомнится и Игорю, и зрителям!» – сказал руководитель департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

С 16:30 по московскому времени на «ВЭБ Арене» начнет работать студия, которую проведет Тимур Журавель. 

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15 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ Rudenzik
Чтобы был паритет,надо со стороны Динамо позвать Льва Лещенко
Подсвистывал бы в эфире)
+12
0
+12
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Кирилл
Скучно Дивею на травме - вот и согласился на такое )
Но будет интересно послушать его как комментатора )
+12
-3
+9
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Serge Vendino
Думаю, должно хорошо получится. Дивей умеет говорить и бас приятный.
+8
-2
+6
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Rudenzik
Чтобы был паритет,надо со стороны Динамо позвать Льва Лещенко
+3
0
+3
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Дмитрий Иванов
Ответ Hitgoe Himgob
В моем понимании комментаторы должны быть объективны, в итоге игрок одной из команд комментатор. Странное решение
Все комментаторы чьи то болельщики ) особенно Геннадий Орлов
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Леонид Матросов
Скоро наверное каждый матч начнут по восемь человек комментировать.
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riverman1980
За Динамо будет комментировать нейросеть Берия ))
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Mihmesh35
Ответ TFP_Sports
там ему и место
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TFP_Sports
Ответ Mihmesh35
Комментарий удален пользователем
Он у мангала неплохо справляется
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