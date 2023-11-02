Дивеев подтвердил, что не сыграет за ЦСКА в 2023 году. У защитника травма голеностопа c июля

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Игорь Дивеев Здоровье Футбол

Игорь Дивеев сообщил, что в 2023 году на поле не выйдет.

– Сыграете в этом году?

– Нет, – ответил защитник ЦСКА.

Футболист получил травму голеностопа 15 июля в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, по пенальти – 4:5). Он перенес операцию, после которой сообщалось, что его ждут только на первый зимний сбор.

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1 комментарий

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Юрий Король
Ничего страшного. У нас теперь любой может в защите сыграть. Кто вечером в карты проиграли- того и ставят.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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