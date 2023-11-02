Дивеев подтвердил, что не сыграет за ЦСКА в 2023 году. У защитника травма голеностопа c июля

Игорь Дивеев сообщил, что в 2023 году на поле не выйдет.

– Сыграете в этом году?

– Нет, – ответил защитник ЦСКА.

Футболист получил травму голеностопа 15 июля в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, по пенальти – 4:5). Он перенес операцию, после которой сообщалось, что его ждут только на первый зимний сбор.

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