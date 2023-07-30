Дивеев не сыграет за ЦСКА в 2023-м: «Ожидаем его появления на первый зимний сбор»

Игорь Дивеев не сыграет за ЦСКА до зимнего перерыва из-за операции на голеностопе.

« вернулся после успешной операции в Германии в Россию и с понедельника приступит к работе над своим восстановлением.

Ожидаем его появления в команде на первый зимний сбор», – сказал врач Сергей Измайлов.

Дивеев получил повреждение голеностопа 15 июля в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, по пенальти – 4:5). С его статистикой можно ознакомиться здесь.