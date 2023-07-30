Дивеев не сыграет за ЦСКА в 2023-м: «Ожидаем его появления на первый зимний сбор»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Игорь Дивеев Здоровье Футбол

Игорь Дивеев не сыграет за ЦСКА до зимнего перерыва из-за операции на голеностопе.

«Игорь Дивеев вернулся после успешной операции в Германии в Россию и с понедельника приступит к работе над своим восстановлением.

Ожидаем его появления в команде на первый зимний сбор», – сказал врач Сергей Измайлов.

Дивеев получил повреждение голеностопа 15 июля в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, по пенальти – 4:5). С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Metalloid
Может быть, ну не знаю даже, так, в порядке бреда, нам стоит поискать и купить центрального защитника? Хотя бы одного?
+35
-1
+34
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GadyaCSKA
Продлили контракт …
+22
0
+22
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Bartez1986
Огромная потеря для заклятых. Здоровья Игорю
+14
0
+14
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analogia
Ответ Кузбасс
Забирайте Чернова. Он там обратно к вам рвется. За 6+1)
Себе оставьте
+12
0
+12
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Islam Gasanov
М-да уж второй Фукс походу,больше лечится чем играет
+5
0
+5
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Marina_Greta
Ответ Bartez1986
Огромная потеря для заклятых. Здоровья Игорю
Теперь я видела все, адекватный фанат Спартака и желает здоровья в трудный момент.Храни вас Господь и удачи!
+8
-4
+4
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OneLad
новости из клуба совсем не радуют
+3
0
+3
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Александр Зубков
Ответ Кузбасс
Забирайте Чернова. Он там обратно к вам рвется. За 6+1)
За 6 жёлтых+ 1 красная?
+3
0
+3
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Встречный ветер
Да это просто ппц ,игроков теряем пачками. Спасибо что хоть деньги не жмём,что хоть куча трансферов на вход . А то всё что у нас осталось бы -так только традиции
+2
0
+2
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Дима Димов
Игорь какой-то хрусталь 2 травма.
+3
-1
+2
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Marina_Greta
Ответ Metalloid
Может быть, ну не знаю даже, так, в порядке бреда, нам стоит поискать и купить центрального защитника? Хотя бы одного?
Как сказал Федотов, он мне не нужен.
Сарказм если что)
+2
-1
+1
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Metalloid
Ответ Marina_Greta
Как сказал Федотов, он мне не нужен. Сарказм если что)
Да, я понимаю. прямо сейчас это наблюдаем.
0
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Дрю2
Хрусталь
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Ефии
Ответ Дима Димов
Игорь какой-то хрусталь 2 травма.
Недоличили …
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Ник Прост
Дивеев даже в оптимале не тот, кто нужен, если хотим бороться за призы, а в итоге просто баласт!
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Adeen
Ответ Ефии
Недоличили …
Некроманты-дилетанты :/
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Александр Ветров
Очень хочется ошибаться, но похоже, что это второй Дзагоев.
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Bartez1986
Ответ Marina_Greta
Теперь я видела все, адекватный фанат Спартака и желает здоровья в трудный момент.Храни вас Господь и удачи!
Спасибо за пожелания. А у Спартака немало адекватных фанатов. Собственно, как и у Зенита, и у ЦСКА, и у других клубов. Не надо только по Спортсу судить)
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soldat2212
Жаль. Этот конь сейчас лучший наш ЦЗ. Джикия пока не обрёл себя прежнего
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Olga.t
Когда будут хорошие новости для ЦСКА?)
Очень хочется позитива и для команды, и для болельщиков...
Ну не может быть так долго чёрная полоса...
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Никита Самарин
Жесть, что ж его так травмы преследуют...😞
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Арсений Чернобаев
он очень хрупкий. даже наши ребята в Европе раньше так не ломались, цска и ему нужно что-то делать
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Ярик Крутой
Ответ Кузбасс
Забирайте Чернова. Он там обратно к вам рвется. За 6+1)
не надо
0
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Marina_Greta
Чёрная полоса прямо какая-то, одна новость хуже другой... Надеюсь, хотя бы сейчас трансферы на вход пойдут и станет легче.
+1
-1
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alexryzskov@mail.ru
Контракт новый получил - можно не играть
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