Агент защитника Гваделупы Гравийона допустил переход в «Спартак»: «Это вполне возможно»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Адана Демирспор Андре Гравийон Футбол

Агент Андре Гравийона оценил вероятность перехода защитника в «Спартак».

Сообщалось о желании красно-белых приобрести 25-летнего игрока сборной Гваделупы и «Адана Демирспор».

– «Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил.

– Эндрю согласился бы на переход в «Спартак»?

– Это вполне возможно, – сказал Мохамед Амаар.

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