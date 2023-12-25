Агент защитника Гваделупы Гравийона допустил переход в «Спартак»: «Это вполне возможно»
Агент Андре Гравийона оценил вероятность перехода защитника в «Спартак».
Сообщалось о желании красно-белых приобрести 25-летнего игрока сборной Гваделупы и «Адана Демирспор».
– «Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил.
– Эндрю согласился бы на переход в «Спартак»?
– Это вполне возможно, – сказал Мохамед Амаар.
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