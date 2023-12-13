«Спартак» хочет подписать Абубакара зимой. «Бешикташ» просит 5 млн евро за отстраненного форварда (Laura Dave Média)
«Спартаку» интересен Венсан Абубакар.
Как сообщает Laura Dave Média, нападающий сборной Камеруна, которого «Бешикташ» отстранил после 1:3 от «Фенербахче», ведет переговоры со «Спартаком».
Российский клуб хочет подписать 31-летнего футболиста зимой.
По данным турецкого сайта Fanatik, «Бешикташ» хочет получить за отстраненного форварда 5 млн евро. Отмечается, что Абубакар почти наверняка сменит клуб зимой.
В этом сезоне у Абубакара 4 гола в 12 матчах чемпионата Турции. Его статистику можно найти здесь.
«Бешикташ» убрал пять игроков! Гнев боссов после провала в дерби с «Фенербахче»
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!