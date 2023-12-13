«Спартак» хочет подписать Абубакара зимой. «Бешикташ» просит 5 млн евро за отстраненного форварда (Laura Dave Média)

«Спартаку» интересен Венсан Абубакар.

Как сообщает Laura Dave Média, нападающий сборной Камеруна, которого « » отстранил после 1:3 от «Фенербахче», ведет переговоры со « ».

Российский клуб хочет подписать 31-летнего футболиста зимой.

По данным турецкого сайта Fanatik, «Бешикташ» хочет получить за отстраненного форварда 5 млн евро. Отмечается, что Абубакар почти наверняка сменит клуб зимой.

В этом сезоне у 4 гола в 12 матчах чемпионата Турции. Его статистику можно найти здесь.

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