«Спартак» хочет подписать Абубакара зимой. «Бешикташ» просит 5 млн евро за отстраненного форварда (Laura Dave Média)

Теги Спартак премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Венсан Абубакар Футбол

«Спартаку» интересен Венсан Абубакар.

Как сообщает Laura Dave Média, нападающий сборной Камеруна, которого «Бешикташ» отстранил после 1:3 от «Фенербахче», ведет переговоры со «Спартаком».

Российский клуб хочет подписать 31-летнего футболиста зимой.

По данным турецкого сайта Fanatik, «Бешикташ» хочет получить за отстраненного форварда 5 млн евро. Отмечается, что Абубакар почти наверняка сменит клуб зимой.

В этом сезоне у Абубакара 4 гола в 12 матчах чемпионата Турции. Его статистику можно найти здесь.

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13 комментариев
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Очередной Бальде, Шюррле и тд, хотя лет 5 назад был бы топовым трансфером для РПЛ
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Как же ему Роналду насолил, что человека в Спартак отправляют, бедолага
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Ситуация с Мозесом ничему не научила 🤦🏼‍♂️
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Ответ Roman
Только избавились от Шамара и хотят привести Шамара-2?
Хуже. Шамар более молодой и мотивированный. А этому уже 32 года через месяц. Это скорей как Мозес, только менее техничный и такой же старый.
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+3
Так-то он попал в топ-10 претендентов на приз лучшему игроку Африки в 2023.
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+2
Только избавились от Шамара и хотят привести Шамара-2?
+3
-2
+1
Ответ \\\ VORON ///
Хуже. Шамар более молодой и мотивированный. А этому уже 32 года через месяц. Это скорей как Мозес, только менее техничный и такой же старый.
Ну... Шамар не знаю в чем хорош, за оверпрайз взяли форварда который хуже Соболева во всем. Абубакар хороший игрок, пусть и не молодой, но миллиона два за него максимум надо давать, ибо пять за игрока который уже терять будет в скорости и резкости, глупо давать, хотя не удивят
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Еще одна пенсия (
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Самое оно)) Только этого старого пердуна Спартаку и не хватает...
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Краш Палыча
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У Спартака фетиш к черным нападающим
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Турецкие сми хуже наших, правды там 0
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