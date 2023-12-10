«Динамо» предлагает около 5 млн евро за защитника Гваделупы и «Адана Демирспор» Гравийона
«Динамо» интересен защитник сборной Гваделупы Андре Гравийон.
Несколько футболистов хотят покинуть «Адана Демирспор» из-за задержек с выплатой зарплаты с начала сезона. 25-летний Гравийон – в их числе.
Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, московское «Динамо» предлагает около 5 миллионов евро за Андре.
Гравийон – воспитанник «Интера». В этом сезоне у него гол, пас, 4 желтые и 1 красная карточка в 18 матчах за клуб.
За сборную Гваделупы он провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист и заработал 5 желтых карточек. Его статистика – здесь.
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