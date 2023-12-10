«Динамо» предлагает около 5 млн евро за защитника Гваделупы и «Адана Демирспор» Гравийона

Теги премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва Адана Демирспор сборная Гваделупы кризис Андре Гравийон деньги Футбол

«Динамо» интересен защитник сборной Гваделупы Андре Гравийон.

Несколько футболистов хотят покинуть «Адана Демирспор» из-за задержек с выплатой зарплаты с начала сезона. 25-летний Гравийон – в их числе.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, московское «Динамо» предлагает около 5 миллионов евро за Андре.

Гравийон – воспитанник «Интера». В этом сезоне у него гол, пас, 4 желтые и 1 красная карточка в 18 матчах за клуб.

За сборную Гваделупы он провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист и заработал 5 желтых карточек. Его статистика – здесь.

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15 комментариев
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Все мы знаем, что Динамо не гваделупцы нужны, а кое-что другое. Тоже с "лупой" в названии.
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Лучше бы какого-нибудь эскимоса взяли, как раз в -30 будет нормально играть.
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Будет первый гваделупец в РПЛ.
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я нашёл на карте Гвалелупу!
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Задача на поле - защищать свою гваделупу.
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5 лямов евро? А за эти бабки всю Гваделупу купить нельзя?
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Ответ Евгений Бажуков
Свои влажные фантазии оставь для себя и своих друзей.
Вы на его аву посмотрите
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Ответ Knife707
Вы на его аву посмотрите
Ахахаха )))
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Ответ Mixos Demid
Будет первый гваделупец в РПЛ.
Тома Фибель уже был
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Ответ 16TH STATE
Тома Фибель уже был
За кого играл?
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Ответ Mixos Demid
За кого играл?
Амкар
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Ответ Knife707
Пошли "шуточки" от третьеклассников
Что ты говоришь за чупуху! Мы давнооооо в 8-ом классе
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