«Динамо» предлагает около 5 млн евро за защитника Гваделупы и «Адана Демирспор» Гравийона

«Динамо» интересен защитник сборной Гваделупы Андре Гравийон.

Несколько футболистов хотят покинуть « » из-за задержек с выплатой зарплаты с начала сезона. 25-летний Гравийон – в их числе.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, московское « » предлагает около 5 миллионов евро за .

Гравийон – воспитанник «Интера». В этом сезоне у него гол, пас, 4 желтые и 1 красная карточка в 18 матчах за клуб.

За сборную Гваделупы он провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист и заработал 5 желтых карточек. Его статистика – здесь.

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