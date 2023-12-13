«Спартак» не интересуется Абубакаром. 31-летний форвард «Бешикташа» не вписывается в политику клуба по возрастным игрокам

Теги Спартак премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Венсан Абубакар Футбол

«Спартак» не планирует подписывать Венсана Абубакара.

Сообщалось, что нападающий сборной Камеруна, отстраненный «Бешикташем» после поражения от «Фенербахче», ведет переговоры со «Спартаком» и почти наверняка сменит клуб этой зимой.

Инсайдер Иван Карпов опроверг интерес «Спартака» к Абубакару. Как отмечает Metaratings, 31-летний форвард не вписывается в стратегию клуба не подписывать возрастных игроков. Кроме того, клуб по-прежнему не определился с новым спортивным директором.

В этом сезоне у Абубакара 4 гола в 12 матчах чемпионата Турции. Его статистику можно найти здесь.

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3 комментария
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То есть нападающий уровня Кордобы (которому тоже столько же лет) и выше уровнем чем все брёвна в ФКСМ - это плохо? Не, ну если в стратегии клуба нет цели выиграть чемпионат,то Абубакар и не нужен
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