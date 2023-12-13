«Спартак» не интересуется Абубакаром. 31-летний форвард «Бешикташа» не вписывается в политику клуба по возрастным игрокам
«Спартак» не планирует подписывать Венсана Абубакара.
Сообщалось, что нападающий сборной Камеруна, отстраненный «Бешикташем» после поражения от «Фенербахче», ведет переговоры со «Спартаком» и почти наверняка сменит клуб этой зимой.
Инсайдер Иван Карпов опроверг интерес «Спартака» к Абубакару. Как отмечает Metaratings, 31-летний форвард не вписывается в стратегию клуба не подписывать возрастных игроков. Кроме того, клуб по-прежнему не определился с новым спортивным директором.
В этом сезоне у Абубакара 4 гола в 12 матчах чемпионата Турции. Его статистику можно найти здесь.
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