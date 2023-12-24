Аллегри о гостевой победе над «Фрозиноне»: «Только «Наполи» выиграл здесь. У «Юве» незаурядная команда, которая никогда не сдается»

Массимилиано Аллегри оценил гостевую победу над «Фрозиноне» (2:1) в Серии А.

«Мы провели хороший матч, только « » выиграл здесь. Здесь магическая атмосфера, было нелегко.

Первый тайм был превосходным, но, создав множество моментов, мы забили лишь один гол. Нормально, что во втором тайме мы немного сбавили обороты.

Я еще не смотрел пропущенный гол, но, думаю, в этом эпизоде мы могли сыграть лучше. В любом случае, мы здорово отреагировали.

Я рад за Йылдыза, Душана [Влаховича] и за всю команду. У нас незаурядная команда, которая никогда не сдается», – сказал главный тренер « ».

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