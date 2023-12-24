Аллегри о гостевой победе над «Фрозиноне»: «Только «Наполи» выиграл здесь. У «Юве» незаурядная команда, которая никогда не сдается»
Массимилиано Аллегри оценил гостевую победу над «Фрозиноне» (2:1) в Серии А.
«Мы провели хороший матч, только «Наполи» выиграл здесь. Здесь магическая атмосфера, было нелегко.
Первый тайм был превосходным, но, создав множество моментов, мы забили лишь один гол. Нормально, что во втором тайме мы немного сбавили обороты.
Я еще не смотрел пропущенный гол, но, думаю, в этом эпизоде мы могли сыграть лучше. В любом случае, мы здорово отреагировали.
Я рад за Йылдыза, Душана [Влаховича] и за всю команду. У нас незаурядная команда, которая никогда не сдается», – сказал главный тренер «Ювентуса».
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