Аллегри о скудетто: «Важно, что мы оторвались от «Наполи» на 12 очков. «Юве» нужно продолжать работать – много технических ошибок. Но команда превращается в гранитную глыбу в трудные моменты»
Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о мечте выиграть Серию А.
«Ювентус» обыграл «Наполи» (1:0) в матче 15-го тура Серии А.
– Мечтаете ли вы о скудетто?
– Победа в этом матче была очень важна, потому что она позволила оторваться от «Наполи» на 12 очков.
Нам нужно продолжать поступательно работать, потому что мы все еще допускаем слишком много технических ошибок.
В первом тайме ребята сыграли хорошо, а в трудные моменты команда превращается в гранитную глыбу, – сказал главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.
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Не понимаю, почему фаны Юве винят Аллегрибол в регрессе Влаховича и Киезы
Один по воротам элементарно не может попасть, другой мяч обработать и убежать от медленных защитников Наполи
Приходится всяким Гаттям подключаться и забивать. Ну и Уикенд с Рабиот конечно большой объём делают в полузащите
Речь идёт о том, что Киеза в контратаке нормально распорядиться мячом не может. Медленному Ррахмани даже не пришлось стараться отобрать. А сколько раз он сегодня обыграл кого то на фланге? Или только Месси способен 1х1 обыгрывать?
А Влахович в створ ворот не может попасть элементарно.
И гол Юве забил не со стандарта, а с позиционной атаки. Потому что ты нифига не смотришь футбол