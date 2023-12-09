Аллегри о скудетто: «Важно, что мы оторвались от «Наполи» на 12 очков. «Юве» нужно продолжать работать – много технических ошибок. Но команда превращается в гранитную глыбу в трудные моменты»

Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о мечте выиграть Серию А.

« » обыграл « » (1:0) в матче 15-го тура Серии А.

– Мечтаете ли вы о скудетто?

– Победа в этом матче была очень важна, потому что она позволила оторваться от «Наполи» на 12 очков.

Нам нужно продолжать поступательно работать, потому что мы все еще допускаем слишком много технических ошибок.

В первом тайме ребята сыграли хорошо, а в трудные моменты команда превращается в гранитную глыбу, – сказал главный тренер туринского клуба .

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