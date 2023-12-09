Аллегри о скудетто: «Важно, что мы оторвались от «Наполи» на 12 очков. «Юве» нужно продолжать работать – много технических ошибок. Но команда превращается в гранитную глыбу в трудные моменты»

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о мечте выиграть Серию А.

«Ювентус» обыграл «Наполи» (1:0) в матче 15-го тура Серии А.

– Мечтаете ли вы о скудетто?

– Победа в этом матче была очень важна, потому что она позволила оторваться от «Наполи» на 12 очков.

Нам нужно продолжать поступательно работать, потому что мы все еще допускаем слишком много технических ошибок.

В первом тайме ребята сыграли хорошо, а в трудные моменты команда превращается в гранитную глыбу, – сказал главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Посмотрел игру
Не понимаю, почему фаны Юве винят Аллегрибол в регрессе Влаховича и Киезы

Один по воротам элементарно не может попасть, другой мяч обработать и убежать от медленных защитников Наполи

Приходится всяким Гаттям подключаться и забивать. Ну и Уикенд с Рабиот конечно большой объём делают в полузащите
+7
-1
+6
Ответ Nekrasen
Я хочу чтобы его уволили) Но не за игру на 1-0, а за вылеты в 1/8 и в 1/4 ЛЧ. Он не кубковый тренер. Пускай выиграет чемпионат и заработает деньги клубу, но на этом всë. Давно не выигрывали и на том спасибо. Он не кубковый тренер к сожалению)
Аллегри более чем кубковый тренер, по крайней мере был, 4 подряд кубка Италии брал с Юве, 2 финала ЛЧ - по факту это лучший тренер клуба в 21 веке, если брать чисто достижения, а не игру. Просто возвращение вышло неудачным, а в первые 5 лет работы он просто легендой стал и много рекордов поставил вместе с командой. А во второе пришествие пошли уже антирекорды, что смазало предыдущие достижения и явно испортило отношение болельщиков. Но в отсутствие еврокубков есть опять шанс на золотой дубль и возможность уйти снова победителем, единственный соперник это интер с Индзаги, который тоже будет идти на дубль, а в кубке они вообще теперь непобедимы, я впрочем не расстроюсь, если трофеи поделят и Ювентусу достанется скудетто, а миланцам опять кубок.
+2
0
+2
Я бы сказал в глыбу чего превращает Ювентус Аллегри. Людям, любящим футбол, приходится зажимать нос, натыкаясь на это
+2
-1
+1
Ответ kaka10
Посмотрел игру Не понимаю, почему фаны Юве винят Аллегрибол в регрессе Влаховича и Киезы Один по воротам элементарно не может попасть, другой мяч обработать и убежать от медленных защитников Наполи Приходится всяким Гаттям подключаться и забивать. Ну и Уикенд с Рабиот конечно большой объём делают в полузащите
Кьезу тяжелая травма серьезно подкосила, а вот Влахович да, был сегодня бестолковым
+1
0
+1
Ответ Nekrasen
Я хочу чтобы его уволили) Но не за игру на 1-0, а за вылеты в 1/8 и в 1/4 ЛЧ. Он не кубковый тренер. Пускай выиграет чемпионат и заработает деньги клубу, но на этом всë. Давно не выигрывали и на том спасибо. Он не кубковый тренер к сожалению)
Насколько я помню с ним до финала ЛЧ доходили. Результатов лучше у Юве в последнее время не помню
+1
0
+1
Наконец-то Макс отключил свою терпильскую позицию и перестал говорить, что наша цель попадание в ЛЧ. А вообще надо быть мужиком и в след раз сказать прямо, что картон будет вторым и Индзаги опять не станет чемпионом!)
+2
-2
0
Ответ alessandroma
Кьезу тяжелая травма серьезно подкосила, а вот Влахович да, был сегодня бестолковым
у АДП 2 раза были кресты. Травма тяжелая, но получил он их не в 30 лет согласись. Он был моим любимым игроком в команде, но его уровень очень сильно упал к сожалению. Надеюсь сможет вернуться(
0
0
0
Ответ vel
Потому что ты нифига не понимаешь в футболе. Поставленная игра команды позволяет нападающим ЧАЩЕ встречаться с мячом, в УДОБНЫХ для себя позициях, иметь моменты, прогрессировать. Форварды зависимые игроки. Даже Месси от своих ворот не протащит и не забьет, че уж говорить о Влахе с Кьезой. А уж когда команда доходит, и то малым количеством, то их двоих опекают намного внимательней и жестче (все таки лучшие, самые подготовленные, люди это делают) чем того же Гатти. "Аутсайдеры ставят все на угловые, потому что знают, что это единственная возможность забить если фаворит на секунду расслабится. Но у гранда все равно будут игроки, которые лучше подают угловые и чаще выигрывают воздух. В этом вся суть" Аллегри
Никто не говорит, что Влахович и Киеза должны от своих ворот протащить. Не утрируй, иначе выглядишь глупо.

Речь идёт о том, что Киеза в контратаке нормально распорядиться мячом не может. Медленному Ррахмани даже не пришлось стараться отобрать. А сколько раз он сегодня обыграл кого то на фланге? Или только Месси способен 1х1 обыгрывать?

А Влахович в створ ворот не может попасть элементарно.
И гол Юве забил не со стандарта, а с позиционной атаки. Потому что ты нифига не смотришь футбол
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий