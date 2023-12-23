18-летний Йылдыз забил в дебютном матче в старте «Юве». Он самый молодой иностранец с голом за клуб в Серии А
Нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз забил дебютный гол за клуб.
18-летний футболист открыл счет в игре Серии А с «Фрозиноне». Это первый матч турка в основе «бьянконери».
В возрасте 18 лет и 233 дней Йылдыз стал самым молодым иностранцем, забивавшим за «Ювентус» в чемпионате Италии.
Статистику форварда можно изучить здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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