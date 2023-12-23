18-летний Йылдыз забил в дебютном матче в старте «Юве». Он самый молодой иностранец с голом за клуб в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз забил дебютный гол за клуб.

18-летний футболист открыл счет в игре Серии А с « ». Это первый матч турка в основе «бьянконери».

В возрасте 18 лет и 233 дней стал самым молодым иностранцем, забивавшим за « » в чемпионате Италии.

Статистику форварда можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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