18-летний Йылдыз забил в дебютном матче в старте «Юве». Он самый молодой иностранец с голом за клуб в Серии А

Теги Ювентус серия А Италия рекорды Фрозиноне Кенан Йылдыз Футбол

Нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз забил дебютный гол за клуб.

18-летний футболист открыл счет в игре Серии А с «Фрозиноне». Это первый матч турка в основе «бьянконери».

В возрасте 18 лет и 233 дней Йылдыз стал самым молодым иностранцем, забивавшим за «Ювентус» в чемпионате Италии.

Статистику форварда можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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10 комментариев
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С почином!
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Ответ Мохнатый55
В Баварии был с семи лет. Странно, что отпустили бесплатно. Может посчитали бесперспективным.
ну и хорошо. Юве только лучше. Удачи пареньку, а скаутам премию за хорошую работу. Надеюсь, станет хорошим нападающим ❤️
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Парень с рождения Звезда
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Кенан явно ярче Миретти
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как круто забил то!
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Приятно что в Юве появляются молодые таланты
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ай, красавчик, как же давно я его ждал в составе, чтобы хоть немного времени ему давали играть и вот наконец-то!! браво, пусть у парня все получится, таланта там очень много.
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Ответ Islam Gasanov
Приятно что в Юве появляются молодые таланты
глядя на состав Фрозиноне можно так же сказать
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чей воспитанник?
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Ответ Касум Увайсов
чей воспитанник?
В Баварии был с семи лет. Странно, что отпустили бесплатно. Может посчитали бесперспективным.
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