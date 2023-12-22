Зарема о новом спортдиректоре «Спартака»: «Ожидания – Кампуш, реальность – другая. Увидев, подумала, что это новый физиотерапевт»

Теги Спартак премьер-лига Россия Луиш Кампуш Зарема Салихова Пол Эшуорт Томаш Амарал Футбол

Зарема Салихова неодобрительно высказалась о новом спортдиректоре «Спартака».

«Если честно, когда я увидела, то думала, что у «Спартака» новый физиотерапевт, оказалось – новый спортивный директор. Так бывает, ожидания – Луиш Кампуш, реальность – другая.

Эшуорт долго входил в «Спартак», скрупулезно и дотошно изучал дела с 2021 года, стоял с краю, когда делали трансферы Бальде и Мевли, чтобы не замараться.

Потом помпезно вошел в клуб: достойно хранил молчание и, видимо, полгода будет передавать еще не начатые дела новому физиотерапевту (зачеркните) спортивному директору», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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